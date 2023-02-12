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Anne ve babası enkazdan sarılmış halde çıkarıldı! Dilan Polat'ın paylaşımları tepki çekti

12.02.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne ve babası enkazdan sarılmış halde çıkarılan ve hayatını kaybeden bir depremzedeye fenomen Dilan Polat kol kanat gerdi. Ancak fenomenin sürekli hastaneden paylaşımlar yapması ve depremzedenin her anını paylaşması tepkilere yol açtı.

Anne ve babası enkazdan sarılmış halde çıkarıldı! Dilan Polat'ın paylaşımları tepki çekti

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili yıkan depremin ardından herkes elinden geleni yapmak için büyük çaba sarf ediyor. Bunlardan biri de fenomen Dilan Polat. Lüks yaşantısıyla sık sık tepki çeken fenomen bir depremzedeyi sık sık paylaştığı için tepki çekti.

Sinem adındaki genç kadın enkazdan sağ salim çıkarıldı ancak anne ve babası hayatlarını kaybetti. Birbirlerine sarılmış halde bulunan anne-babasının kaybıyla yıkılan genç kadına sahip çıkan Dilan Polat sık sık hastaneden paylaşımlar yaptı.

Ekran Alıntısı

Ameliyattan çıkan depremzedeyi sık sık paylaşan fenomene en sonunda "Depremzede insanların en özel ve en çaresiz hâllerini paylaşmak nasıl bir ayıp?" tepkileri yağdı.

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