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Anne ve babasıyla tartıştı sonrası korkunç!

okan.akin okan.akin
HABER  | 20.03.2019 23:02 | Son Güncelleme

Mersin'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde yaşayan Selim Demirci (33), akşam saatlerinde eve döndüğünde annesi Ayni (55) ve babası Gaffar Demirci (60) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Demirci, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Evde bekleyen zanlı polis ekiplerince emniyete götürüldü. Zanlının sorgusu devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
mersin anne baba tartışma

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