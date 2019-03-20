Anne ve babasıyla tartıştı sonrası korkunç!

Merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde yaşayan Selim Demirci (33), akşam saatlerinde eve döndüğünde annesi Ayni (55) ve babası Gaffar Demirci (60) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Demirci, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
SORGUSU DEVAM EDİYOR
Evde bekleyen zanlı polis ekiplerince emniyete götürüldü. Zanlının sorgusu devam ediyor.
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