Anneanne eli değmiş gibi: Bademli kayısı reçeli tarifi

Aynı zamanda yakın çevreye hediye olarak da verilebilecek kavanoz kavanoz reçellerin yapımı, birçok kadının gözüne oldukça meşakkatli ve güç bir işmiş gibi gelir. Oysa, doğru yollar izlendiğinde ve işin püf noktaları öğrenildiğinde, reçel yapmak son derece kolay bir iş haline gelir.

Biz de sofraların en sevilen reçellerinden biri olan kayısı reçelini, bu defa bademin eşsiz lezzetiyle birleştirdik ve sofralarımıza öyle buyur ettik. Bademli kayısı reçeli tarifini en ince detaylarına kadar iftiharla sunarız!

Bademli Kayısı Reçeli Tarifi

Malzemeler

1 kg kayısı

1 kg toz şeker

Nohut büyüklüğüne limon tuzu ya da yarım limon

1 su bardağı kadar tuzsuz çiğ badem

1-2 su bardağı su

Tarif

Kayısıları güzelce yıkadıktan sonra, süzülmeleri için bir süzgeç içerisine alın.

Suyunu süzdüğünüz kayısıları ortadan ikiye yarıp çekirdeklerini çıkartın.

Geniş bir tencereye en alt kata kayısıları dizmeye başlayarak, elinizdeki tüm malzemeleri, bitinceye değin 1 kat kayısı 1 kat şeker şeklinde dizin.

Şekere yatırdığınız kayısıları, suyunu bırakması için bir gece boyunca bekletin. Eğer kayısılar yeterince suyunu bırakmamışsa 1-2 su bardağı su ekleyerek tencerenizi ocağa alın ve şeker eriyene kadar kısık ateşte karıştırın.

Bu esnada bademleri sıcak suya atıp 15-20 dakika beklettikten sonra, suyunu süzüp, kabuklarını soyun.

Yarım saat boyunca belli aralıklarla yavaşça karıştırdığınız ve tahta kaşıkla köpüklerini aldığınız reçelin kıvamını kontrol edin. Koyulaşmaya başlayan reçelinizin içerisine nohut büyüklüğündeki limon tuzunu ekleyin veya yarım limonu sıkın.

Limon ilave ettiğiniz reçeli 5 dakika daha kaynattıktan sonra içerisine bademleri ekleyin.

Bademlerle birlikte 5 dakika daha reçeli pişirdikten sonra ocağın altını kapatıp reçeli soğumaya bırakın.

Yarı yarıya soğudunda reçelinizi kavanozlara pay edin ancak kavanozların kapaklarını hemen kapatmayın.

Reçeliniz tamamen soğuduğunda kavanozlarınızın kapaklarını sıkıca kapatın ve reçellerinizi serin ve kuru bir alanda muhafaza edin.

