Anneannelerimizden kalma çözüm yöntemi: Ev yapımı boğaz pastili!

Kış soğuklarında, bahar aylarında ya da yazın zaman zaman boğaz ağrısı çekeriz. Bazen gripten bazen alerjik bir durumun sonucunda. Ancak her seferinde ilaç kullanmak istemeyiz. İlaç kullanmak istemediğimiz zamanlarda anneannelerimizden kalma bazı çözümlere başvururuz. İşte bu çözümlerin başında boğaz pastili geliyor. Bu yazımızda evde kolayca yapabileceğiniz boğaz pastilinin tarifini veriyoruz.

Malzeme Listesi

2 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

240 ml su

200 gr şeker

2 yemek kaşığı bal

1/2 adet limon suyu

1/2 çay kaşığı toz karanfil

Yapılışı