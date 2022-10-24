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  4. Anneannesi yeni ölmüştü! Demet Özdemir'in mini şortlu pozu dikkat çekti

Anneannesi yeni ölmüştü! Demet Özdemir'in mini şortlu pozu dikkat çekti

24.10.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ateşli sahneleriyle gündeme gelen Demet Özdemir anneannesini kaybettiğini duyurmuştu. Demet Özdemir'e sosyal medyada başsağlığı mesajları gelirken Özdemir süper mini şortuyla ayna pozu verip bunu paylaştı. Bu paylaşımı gören bazı takipçiler oyuncuya "Cenazen yok mu?" yorumları yaptı.

Anneannesi yeni ölmüştü! Demet Özdemir'in mini şortlu pozu dikkat çekti

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleriyle son dönemde gündeme gelen Demet Özdemir, son paylaşımıyla takipçilerini üzmüştü. Demet Özdemir anneannesinin kaybını sosyal medyada paylaşmıştı.

Abla Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, 'Anneannem... Mekanın cennet olsun seni çok seviyorum' ifadelerine yer vermişti.

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Ölüm haberinin ardından Demet Özdemir şaşırtan bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Mini şort-ceket kombiniyle ayna karşısında poz veren oyuncunun bu pozunu gören bazı takipçiler "Cenazen yok mu?", "Anneannen yeni ölmedi mi azıcık saygın olsun!" yorumlarında bulundu.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in acı günü! Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in acı günü!


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