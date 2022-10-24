Anneannesi yeni ölmüştü! Demet Özdemir'in mini şortlu pozu dikkat çekti

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleriyle son dönemde gündeme gelen Demet Özdemir, son paylaşımıyla takipçilerini üzmüştü. Demet Özdemir anneannesinin kaybını sosyal medyada paylaşmıştı.

Abla Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, 'Anneannem... Mekanın cennet olsun seni çok seviyorum' ifadelerine yer vermişti.

Ölüm haberinin ardından Demet Özdemir şaşırtan bir paylaşım yaptı.

Mini şort-ceket kombiniyle ayna karşısında poz veren oyuncunun bu pozunu gören bazı takipçiler "Cenazen yok mu?", "Anneannen yeni ölmedi mi azıcık saygın olsun!" yorumlarında bulundu.



