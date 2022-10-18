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Demet Özdemir'in dizideki sevişme sahnesini unutamıyor! "Dudağımda uçuk çıktı"

18.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un sevişme sahnelerini unutamıyor. Daha önce 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki o sahnelerini başa alarak ağzı açık izlediğini söyleyen Serengil yeni bir yorumda bulundu. Seren Serengil "Demet Özdemir'e bak" diyerek bakın ne yorum yaptı.

Demet Özdemir'in dizideki sevişme sahnesini unutamıyor! "Dudağımda uçuk çıktı"

Seren Serengil, Demet Özdemir'in Buğra Gülsoy ve Metin Akdülger ile sevişme sahneleri hakkındaki yorumlarıyla dikkat çekmişti. 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki sahneler hakkında "Bir sevişme sahneleri var ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar mı rol olamaz. Böyle bir şey olamaz. Görünce şunu başa al bir daha seyredelim dedim. Şoka girdim, seyrederken utandım" demişti.

Demet Özdemir'in yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'nın son bölümüne sevişme sahnesi damga vurduDemet Özdemir'in yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'nın son bölümüne sevişme sahnesi damga vurdu

"Oğuzhan'ın suçu ne?" diyerek Özdemir'in yeni evlendiğine de vurgu yapan Seren Serengil bir konuşmada yine konuyu bu sahnelere getirdi.

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Selen Görgüzel'in konuk olduğu yayında tiyatro sahnesindeki öpüşme anını konuşurken Serengil "O kadar inandırıcısı olmadı yoksa millet sevişiyor filmlerde. Demet Özdemir'e bak ben böyle bir şey görmedim benim uçuk çıktı alt dudağımda" dedi.

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