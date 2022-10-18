Demet Özdemir'in dizideki sevişme sahnesini unutamıyor! "Dudağımda uçuk çıktı"

Seren Serengil, Demet Özdemir'in Buğra Gülsoy ve Metin Akdülger ile sevişme sahneleri hakkındaki yorumlarıyla dikkat çekmişti. 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki sahneler hakkında "Bir sevişme sahneleri var ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar mı rol olamaz. Böyle bir şey olamaz. Görünce şunu başa al bir daha seyredelim dedim. Şoka girdim, seyrederken utandım" demişti.

"Oğuzhan'ın suçu ne?" diyerek Özdemir'in yeni evlendiğine de vurgu yapan Seren Serengil bir konuşmada yine konuyu bu sahnelere getirdi.

Selen Görgüzel'in konuk olduğu yayında tiyatro sahnesindeki öpüşme anını konuşurken Serengil "O kadar inandırıcısı olmadı yoksa millet sevişiyor filmlerde. Demet Özdemir'e bak ben böyle bir şey görmedim benim uçuk çıktı alt dudağımda" dedi.

