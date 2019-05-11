Anneler Günü'nde annenize verebileceğiniz en güzel hediye ‘Meme Muayenesi' olsun

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar, meme kanserinin erken teşhis edildiği taktirde sağ kalımın yüzde 100’e varan bir hastalık olduğunu hatırlatarak, erken teşhisin ömrü 7 yıl uzattığını, bu nedenle Anneler Günü’nde annelerimize verebileceğimiz en güzel hediyenin ‘Meme Muayenesi’ olduğunu belirtiyor.
MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar, meme kanserinin erken teşhis edildiğinde sağ kalımın yüzde 99-100’e varan bir hastalık olduğunu belirtiyor ve ekliyor: ‘‘Meme kontrolleri düzenli yapıldığında erken evrede; yani henüz kitle oluşmamışken ve koltuk altına yayılmamışken tespit edildiği taktirde, kişi aynı yaş grubundaki hemcinsleriyle aynı yaşam süresine sahip olabiliyor. Bu nedenle Anneler Günü’nde annelerimize her ay düzenli meme muayenesi yapmaları gerektiğini hatırlatmak, yılda bir kez genel cerrahi uzmanına giderek meme muayenesinden geçmesini ve düzenli mamografi çektirmesini sağlamak verebileceğimiz en güzel, en anlamlı hediye.’’
ERKEN TEŞHİS İLE 7 YIL DAHA UZUN YAŞAM!
Bu anlamlı hediye sayesinde annelerimizle daha uzun ve sağlıklı günler yaşayabileceğimizin altını çizen Doç. Dr. Beyza Özçınar, erken teşhis edilen meme kanseri hastasının, geç teşhis edilen meme kanseri hastasından hem ortalama 7 yıl daha fazla yaşadığını, hem daha kaliteli bir yaşam sürdüğünü önemle belirtiyor.
40 YAŞINDAN SONRA MEME MUAYENESİ VE MAMOGRAFİ ÜCRETSİZ!
Peki meme muayenesi ve mamografinin maliyeti ne kadar?
Doç. Dr. Beyza Özçınar, 40 yaşından gün alan her kadın için meme muayenesi ve mamografi çektirmenin devlet hastanelerinin meme polikliniklerinde ve KETEM’lerde ücretsiz olduğunu söylüyor ve ekliyor: ‘‘Birçok özel hastanede de meme taraması yapılmakta ve mamografi hemen hemen tüm özel sağlık sigortalarında 40 yaş sonrası kadınlarda check-up programlarının içerisinde yer almakta. Unutulmaması gerek ki; meme kanseri henüz hücre dışına çıkmamışken, kendini en çok mamografide kireçlenme şeklinde gösterir ve bu aşamada saptandığında yaşam oranı yüzde 100’e yakındır. Bu nedenle meme kanserinin erken teşhisinde mamografi ilk seçenektir ve olmazsa olmazdır.’’
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