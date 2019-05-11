Anneler Günü'nde annenize verebileceğiniz en güzel hediye ‘Meme Muayenesi' olsun

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar, meme kanserinin erken teşhis edildiği taktirde sağ kalımın yüzde 100’e varan bir hastalık olduğunu hatırlatarak, erken teşhisin ömrü 7 yıl uzattığını, bu nedenle Anneler Günü’nde annelerimize verebileceğimiz en güzel hediyenin ‘Meme Muayenesi’ olduğunu belirtiyor.

MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar, meme kanserinin erken teşhis edildiğinde sağ kalımın yüzde 99-100’e varan bir hastalık olduğunu belirtiyor ve ekliyor: ‘‘Meme kontrolleri düzenli yapıldığında erken evrede; yani henüz kitle oluşmamışken ve koltuk altına yayılmamışken tespit edildiği taktirde, kişi aynı yaş grubundaki hemcinsleriyle aynı yaşam süresine sahip olabiliyor. Bu nedenle Anneler Günü’nde annelerimize her ay düzenli meme muayenesi yapmaları gerektiğini hatırlatmak, yılda bir kez genel cerrahi uzmanına giderek meme muayenesinden geçmesini ve düzenli mamografi çektirmesini sağlamak verebileceğimiz en güzel, en anlamlı hediye.’’