''Annem prezervatifleri delince...'' sözleri Konuşanlar'a damga vurdu! Hasan Can duyduklarına inanamadı

'Konuşanlar' ile şöhreti yakalayan Hasan Can Kaya'nın Exxen'deki programında yapılan açıklamalar sık sık viral oluyor ve gündemden düşmüyor. Programa gelenlere fantazilerini ve sıçış hikayelerini soran Hasan Can bu defa duyduklarına inanamadı. Bir katılımcının babamın sıçış hikayesi diye anlattığı olay stüdyoyu kahkahaya boğdu...

''BABAMIN SIÇIŞ HİKAYESİ''

Konuşanlar'ın 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir katılımcının babamın sıçış hikayesi diye anlattığı olay herkesi şaşkına çevirdi.

''Ablamdan sonra hiç çocuk istemiyormuş babam, hep korunuyormuş hep ikiz olsun istiyormuş ama annem prezervatifleri delmiş.'' deyince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

''ANNEMİN PREZERVATİFLERİ DELMESİ...''

Hasan Can Kaya'nın başına gelen en güzel şey neydi? sorusuna ise olayı anlatan katılımcının kardeşi ''annemin prezervatifleri delmesi'' sözleri yine çok güldürdü.

Hasan Can ise yanıt olarak; 'O senin başına gelmedi, siz başa gelmiş oldunuz öyle' dedi.

