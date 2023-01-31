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''Annem prezervatifleri delince...'' sözleri Konuşanlar'a damga vurdu! Hasan Can duyduklarına inanamadı

31.01.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın muhteşem sunumu ile seyircisinin karşısına çıkan Konuşanlar programı son dönemde gündemden düşmüyor. İzleyenlerin ve katılanların kahkahaya boğulduğu programda bu sefer yine yer yerinden oynadı. Programın yeni bölümünde seyircilerden biri babamın bir sıçış hikayesi diye sözlere girdi ve stüdyo kahkahaya boğuldu. ''Annem prezervatifleri delince...'' sözleri damga vurdu...

''Annem prezervatifleri delince...'' sözleri Konuşanlar'a damga vurdu! Hasan Can duyduklarına inanamadı

'Konuşanlar' ile şöhreti yakalayan Hasan Can Kaya'nın Exxen'deki programında yapılan açıklamalar sık sık viral oluyor ve gündemden düşmüyor. Programa gelenlere fantazilerini ve sıçış hikayelerini soran Hasan Can bu defa duyduklarına inanamadı. Bir katılımcının babamın sıçış hikayesi diye anlattığı olay stüdyoyu kahkahaya boğdu...

''BABAMIN SIÇIŞ HİKAYESİ''

Konuşanlar'ın 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir katılımcının babamın sıçış hikayesi diye anlattığı olay herkesi şaşkına çevirdi.

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''Ablamdan sonra hiç çocuk istemiyormuş babam, hep korunuyormuş hep ikiz olsun istiyormuş ama annem prezervatifleri delmiş.'' deyince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

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''ANNEMİN PREZERVATİFLERİ DELMESİ...''

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Hasan Can Kaya'nın başına gelen en güzel şey neydi? sorusuna ise olayı anlatan katılımcının kardeşi ''annemin prezervatifleri delmesi'' sözleri yine çok güldürdü.

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Hasan Can ise yanıt olarak; 'O senin başına gelmedi, siz başa gelmiş oldunuz öyle' dedi.

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