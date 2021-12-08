Annemizi Saklarken dizisi uyarlama mı? Annemizi Saklarken dizisi kitaptan mı uyarlandı?

Tanıtım fragmanı ile sevilen Annemizi Saklarken dizisi 8 Aralık akşamı bugün izleyici ile buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili çeken dizinin uyarlama olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Annemizi Saklarken dizisi uyarlama mı?

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kutsi, Hande Doğandemir ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun başrollerinde olduğu Annemizi Saklarken ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Yapımcılığını Ojo Pictures'ın yaptığı, yönetmenliğini Barış Yöş'ün yaptığı Annemizi Saklarken'in senaryosu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

Her Çarşamba saat 20:00'da STAR TV'de yayınlanacak olan Annemizi Saklarken dizisi uyarlama değil. Orjinal hikayesinin senarist Sırma Yanık'a ait olduğu dizide annelik kavramı yeniden sorgulanıyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Annemizi Saklarken dizisinde henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlamıştır. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra bütünüyle değişecektir.



