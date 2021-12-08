Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken dizisinin oyuncuları kimler?

Fragmanı ile oldukça ilgi çeken Annemizi Saklarken dizisi bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizinin çekim yeri ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? İşte çekim yeri...

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

STAR TV'de ekrana gelen Annemizi Saklarken dizisi İstanbul'da çekilmekte. Dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizinin geçeceği yer henüz belli değil ancak sahnelerin İstanbul'da çekildiği biliniyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Güngör Bayrak

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlamıştır. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra tamamen değişecektir.



