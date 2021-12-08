Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken dizisinin oyuncuları kimler?

Fragmanı ile oldukça ilgi çeken Annemizi Saklarken dizisi bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizinin çekim yeri ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? İşte çekim yeri...
STAR TV'de ekrana gelen Annemizi Saklarken dizisi İstanbul'da çekilmekte. Dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizinin geçeceği yer henüz belli değil ancak sahnelerin İstanbul'da çekildiği biliniyor.
Hande Doğandemir
Kutsi
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Güngör Bayrak
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Dizide henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlamıştır. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra tamamen değişecektir.
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