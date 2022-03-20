Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu nedir? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Ekranların yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, ilk tanıtımı ile izleyiciler tam not aldı. Farklı konusu ile dikkat çeken Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Yeni sezonda pek çok dizi yayın hayatına başlayacak. Onlardan biri de Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk dizisine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncu kadrosunda daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisi ile izleyicilerden tam not alan İrem Helvacıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi ile akıllara kazınan başarılı oyuncu Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci dizinin başrollerinde yer alıyor. Dizide ayrıca Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç yer alıyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8'nin yeni projesi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk bölümünün ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yayınlanan ilk tanıtımı büyük ilgi uyandıran Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ne zaman ekrana geleceği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni sezonun merak edilen yapımlarından biri de Annenin Sırrıdır Çocuk dizisidir. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı dizi TV8 ekranlarında yer alacak.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu’nun başrolde yer aldığı dizide, üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayı konu alınacak. İki ismin canlandırdığı “Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.

