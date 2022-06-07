Annenin Sırrıdır Çocuk'u Selin Yenici'nin oyunculuğu kurtaramadı! Final kararı

İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde olduğu "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisiyle ilgili karar verildi. TV8’nin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği “Annenin Sırrıdır Çocuk” dizisi için final kararı alındı.

Kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizinin reytinglerinin iyice düşmesi üzerine projenin 11. bölümde bitmesine karar verildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç’ın da rol aldığı dizide Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını canlandırıyordu.

Dizi, 6 Nisan Çarşamba gününden beri seyirciyle buluşuyordu. Dizide Selin Yenici başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyordu.

