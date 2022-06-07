MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Annenin Sırrıdır Çocuk'u Selin Yenici'nin oyunculuğu kurtaramadı! Final kararı

Annenin Sırrıdır Çocuk'u Selin Yenici'nin oyunculuğu kurtaramadı! Final kararı

07.06.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ilk günden beri Selin Yenici'nin oyunculuğuyla birlikte konuşuluyor. Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde olduğu Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi reytinglerde istenen başarıyı gösteremeyince final kararı alındı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'u Selin Yenici'nin oyunculuğu kurtaramadı! Final kararı

İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde olduğu "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisiyle ilgili karar verildi. TV8’nin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği “Annenin Sırrıdır Çocuk” dizisi için final kararı alındı.

Kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizinin reytinglerinin iyice düşmesi üzerine projenin 11. bölümde bitmesine karar verildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç’ın da rol aldığı dizide Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını canlandırıyordu.

annenin-sirridir-cocuk-meryem-kimdir-selin-14867336_7185_m

Dizi, 6 Nisan Çarşamba gününden beri seyirciyle buluşuyordu. Dizide Selin Yenici başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engin Akyürek savaş muhabiri oldu! İşte yeni görüntülerEngin Akyürek savaş muhabiri oldu! İşte yeni görüntüler
Ülkeyi ağaya kaldıran reklam! "Hastalıklı ve iğrenç"Ülkeyi ağaya kaldıran reklam! "Hastalıklı ve iğrenç"
Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Ali Kırca yıllar sonra sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem oldu

Ali Kırca yıllar sonra sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem oldu

3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama

3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

Kız arkadaşı rahat bırakmadı! Üzerine atladı

Kız arkadaşı rahat bırakmadı! Üzerine atladı

İlginizi Çekebilir

Patlamada yanmıştı! Yıllar sonra maskesini çıkarttı

Patlamada yanmıştı! Yıllar sonra maskesini çıkarttı

Bedavaya aldığı koltuğun minderinden öyle bir şey çıktı ki!

Bedavaya aldığı koltuğun minderinden öyle bir şey çıktı ki!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.