Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ayna karşısında mini şortlu poz verdi

Oyuncu kimliğiyle tanınan Selin Yeninci bir yandan da Instagram pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ATV üstünde sere serpe poz veren Yeninci bu defa mini şortuyla kamera karşısına geçti.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Selin Yeninci son zamanlarda oyunculuk alanında yükselişte olan isimlerden biri...

Seyircilerin aklına Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle kazındı.

Şimdilerde hem kariyeri hem de özel yaşamıyla gündemden düşmüyor.

Mini şortlu ayna pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

ATV ÜSTÜNDE SERE SERPE POZ

Selin Yeninci geçtiğimiz günlerde ATV üstünde bikinisiyle sere serpe poz vermişti.

Ünlü ismin oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.





