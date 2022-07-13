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Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ayna karşısında mini şortlu poz verdi

13.07.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Yeninci Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle iyi bir çıkış yaptı. Ardından Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrol olan Meryem rolünü canlandırdı. Son zamanlarda oyunculuk kariyerinde yükselişte olan Selin Yeninci, pozlarıyla da bir hayli dikkat çekiyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ayna karşısında mini şortlu poz verdi

Oyuncu kimliğiyle tanınan Selin Yeninci bir yandan da Instagram pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ATV üstünde sere serpe poz veren Yeninci bu defa mini şortuyla kamera karşısına geçti.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Selin Yeninci son zamanlarda oyunculuk alanında yükselişte olan isimlerden biri...

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ayna karşısında mini şortlu poz verdi

Seyircilerin aklına Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle kazındı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ayna karşısında mini şortlu poz verdi

Şimdilerde hem kariyeri hem de özel yaşamıyla gündemden düşmüyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ayna karşısında mini şortlu poz verdi

Mini şortlu ayna pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ayna karşısında mini şortlu poz verdi

ATV ÜSTÜNDE SERE SERPE POZ

Selin Yeninci geçtiğimiz günlerde ATV üstünde bikinisiyle sere serpe poz vermişti.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ayna karşısında mini şortlu poz verdi

Ünlü ismin oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ayna karşısında mini şortlu poz verdi

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ayna karşısında mini şortlu poz verdi

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ayna karşısında mini şortlu poz verdi

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ayna karşısında mini şortlu poz verdi

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