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Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci pozlarıyla çok beğenildi! "Bu ara çok güzelleştin"

19.04.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Saniye rolü ile oyunculuğunu gösteren Selin Yeninci, şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrol Meryem rolünü oynuyor. Selin Yeninci pozuyla beğeni topladı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci pozlarıyla çok beğenildi! "Bu ara çok güzelleştin"

Selin Yeninci, son zamanlarda cesur pozlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ödüllü oyuncu Selin Yeninci, Instagram pozuyla takipçilerinden beğenileri topladı.

SELİN YENİNCİ POZLARIYLA ÇOK BEĞENİLDİ

Selin Yeninci son zamanlarda makyajı, cesur tarzıyla gündeme geliyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci pozlarıyla çok beğenildi!

Yeninci'nin pozuna takipçilerinden, "Bu ara çok güzelleştin", "Pamuk şekeri gibi tatlı olmuşsun" gibi yorumlar geldi.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci pozlarıyla çok beğenildi!

Söz konusu fotoğrafta Yeninci'nin göz makyajı detayı dikkat çekti.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci pozlarıyla çok beğenildi!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Selin Yeninci'nin, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu alanında 3 ödülü bulunuyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci pozlarıyla çok beğenildi!

34 yaşındaki oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesinde eğitim aldı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci pozlarıyla çok beğenildi!

Cennetin Sırları, Tatlı Küçük Yalancılar, Avlu, İlk ve Son gibi dizilerde oynadı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci pozlarıyla çok beğenildi!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci pozlarıyla çok beğenildi!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci pozlarıyla çok beğenildi!

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