Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci pozlarıyla çok beğenildi! "Bu ara çok güzelleştin"

Selin Yeninci, son zamanlarda cesur pozlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ödüllü oyuncu Selin Yeninci, Instagram pozuyla takipçilerinden beğenileri topladı.

SELİN YENİNCİ POZLARIYLA ÇOK BEĞENİLDİ

Selin Yeninci son zamanlarda makyajı, cesur tarzıyla gündeme geliyor.

Yeninci'nin pozuna takipçilerinden, "Bu ara çok güzelleştin", "Pamuk şekeri gibi tatlı olmuşsun" gibi yorumlar geldi.

Söz konusu fotoğrafta Yeninci'nin göz makyajı detayı dikkat çekti.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Selin Yeninci'nin, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu alanında 3 ödülü bulunuyor.

34 yaşındaki oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesinde eğitim aldı.

Cennetin Sırları, Tatlı Küçük Yalancılar, Avlu, İlk ve Son gibi dizilerde oynadı.





