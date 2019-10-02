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Annesi 14 yaşında! Bebeği poşete sarıp mezarlığa gömmüşler! Her detayı iğrenç

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.10.2019 02:14 | Son Güncelleme

Kırklareli’de, cinsel istismara uğrayarak hamile kalan ve evde doğum yapan 14 yaşındaki çocuğa ait 7 aylık bebek, mezarlıkta poşet içinde gömülü bulundu. Olayla ilgili doğum yapan çocuğun annesi A.D. ve cinsel istismar şüphelisi A.C. (18) ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent mezarlığında bir kız çocuğunun cinsel istismar sonucu hamile kalıp, evde doğurduğu 7 aylık kız bebeğin kent mezarlığına gömüldü ihbarını aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızın annesi A.D.’yi gözaltına aldı.

A.D. ifadesinde kızının A.C. tarafından cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığını ileri sürdü. Hamile kalan kızının evde doğum yaptığını belirten A.D., suçsuz olduğunu iddia ederek, "Ölü bebek kız. Bana böyle anlattılar. Benim bir suçum yok. Benim tek suçum gizlemekti. Bana çok bağırdılar, çok korkuttular" dedi.

Polis, kent mezarlığında yaptığı aramada bez parçalarına sarılmış, poşet içinde 7 aylık olduğu tespit edilen kız bebeğinin cesedini buldu.

Savcının mezarlıktaki incelemesinin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili anne A.D. ile kıza cinsel istismarda bulunup hamile bıraktığı iddia edilen A.C. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA-AA)


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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli cinsel istismar bebek

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