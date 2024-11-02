Annesi dizinin senaristi çıkmıştı... Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ağlama sahnesiyle dillere düştü! Sosyal medya onu konuştu

Kadrosunda; Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Dün akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan diziye Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in sahneleri damga vurdu.

Nilay, dizide kocası rolündeki Emrah Altıntoprak'ın hayat verdiği Mustafa karakterinin onu aldattığını öğreniyor. Bunun üzerine evi terk eden Nilay arabada gözyaşlarına boğuluyor.

FENA ELEŞTİRİLDİ

Feyza Civelek'in ağlama performansı hiç beğenilmedi ve sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü isme sosyal medyada 'Anne senarist olunca yeteneksizlik abidesi bile olsan oyuncu olabiliyorsun', 'Torpilsizim demişti kesinlikle bir ağlama sahnesiyle geçmiş', '5 yaşındaki çocuk daha iyi ağlar' gibi yorumlar yapıldı.

TORPİL İDDİALARINA SERT ÇIKMIŞTI

Oyunculuğu beğenilmeyen Feyza Civelek'in annesi Melis Civelek dizinin senaristi. Civelek daha önce torpilli olduğu iddialarına sert çıkmış ve ''Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen auditiona girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay'sız dizi asla olmaz.'' demişti.