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Annesi istedi Selin Ciğerci imajını değiştirdi

07.11.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerc ile boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci annesinin isteği üzerine sarı saçlarından vazgeçti.

Annesi istedi Selin Ciğerci imajını değiştirdi

Geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatarak silikonlarını büyüttüğünü itiraf eden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci imaj değişikliğine gitti.

Göğüs estetiğinden sonra saç rengini de değiştiren Ciğerci'nin değişiminin sebebi ise annesiymiş. Ciğerci annesinin istediğini kıramayıp saç rengini değiştirmiş.

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Sarı saçlarını koyu renge boyatan Ciğerci yeni halini Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine 'nasıl olmuşum' diye sordu.

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Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen paylaştığı videoda ''Saç rengimi beğendiniz mi? Annem çok istedi. 'Sana çok yakışacak, söz veriyorum' dedi. Galiba haklı ama gözüm alışmadı hâlâ'' dedi.

Ekran Alıntısı

Ciğerci'nin takipçilerinin çoğu sarı rengin daha çok yakıştığını söylese de Ciğerci "Böyle de güzel" yorumlarında bulundu.

Selin Ciğerci'nin zayıflığı da gözlerden kaçmazken suratındaki photoshop da sosyal medyada konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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