Annesi telef olan yavru köpeği, 'Prenses' isimli kedi emziriyor

İzmit'te çiçekçilik yapan Uğur Demirtaş, mahallede yaşayan sokak köpeklerinden birinin dükkanının önünde doğum yaptığını gördü. Doğumdan sonra çok kan kaybeden köpek, bölgedeki veterinere götürülmesine rağmen kurtarılamadı. Köpeğin doğurduğu 3 yavrudan 2 tanesi de telef oldu, 1 yavru yaşama tutundu. Yavruyu sahiplenen Uğur Demirtaş, minik köpeği evine götürerek yeni doğum yapan kedisi 'Prenses' ve yavrularının arasına koydu. Anne kedi, yavru köpeği de emzirmeye başladı.

"ONA KUCAK AÇTI"

Uğur Demirtaş, "Bizim İzmit merkezde çiçekçi dükkanımız var. Bunun annesi de mahallemizin yaşlı bir köpeğiydi. Doğum yaptı. Doğum yaparken öldü. 3 tane yavrusu doğmuştu ama onların da 2 tanesi öldü. Bu yavrucak kaldı bir tek. Biz de onu sahiplenmek istedik. Aldık, getirdik. Evde anne kedimiz var. Onun da 4 tane yavrusu var. Onların yanına koyduk. Annemiz de içgüdüsel olarak, artık annelik şefkatiyle ona kucak açtı. Bu şekilde, beraber yatıyorlar. Karnını doyuruyor, onunla ilgileniyor. Yavrumuz yaklaşık 4 gündür bizimle birlikte. Bu şekilde bakmaya çalışıyoruz. Şu anda sahiplendirmek gibi bir planımız yok. Biz bakıyoruz. En kötü ihtimalle, biraz daha büyüdüğü zaman eşimin Zonguldak'taki köyüne götüreceğiz" dedi.