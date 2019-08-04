Mynet Trend

Annesi ve kardeşinin gözleri önünde genç kıza cinsel saldırı! Linç etmek istediler!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.08.2019 02:01 | Son Güncelleme

Isparta’da bir genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu, bir çocuğu da darp etmek istedikleri öne sürülen yabancı uyruklu 2 şahsı vatandaşlar önce darp etti ardından polise teslim etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Isparta kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları öne sürülen yabancı uyruklu Ş.M. ve H.İ., annesi ve 5 yaşlarındaki kardeşiyle yürüyen 17 yaşındaki genç kıza tacizde bulundu. Annenin kızlarının tepkisi üzerine küçük çocuğu da darp etmek isteyen yabancı uyruklu şüphelilere, yoldan geçen vatandaşlar tepki gösterdi.

Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi yanında vatandaşlar tarafından darp edilen yabancı uyruklular, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. O anlarda vatandaşların cep telefonları ile görüntülediği zanlıların alkollü oldukları gözlenirken çevredekilerin tepkileri de dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, polisin gözaltına aldığı Ş.M. ve H.İ. isimli şüpheliler, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Saat vererek açıkladılar!Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Saat vererek açıkladılar!
Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttıLüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta cinsel saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

Her geçen dün daha da büyüyor! 'Yardım istiyorum'

Her geçen dün daha da büyüyor! 'Yardım istiyorum'

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Uçakta yer kavgası! Birbirlerine girdiler

Uçakta yer kavgası! Birbirlerine girdiler

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Saat vererek açıkladılar!

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Saat vererek açıkladılar!

Dilenciler lüks araçta yakalandı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Başıboş köpeklerden bıkan vatandaşlar pankartı alıp sokağa çıktı

Başıboş köpeklerden bıkan vatandaşlar pankartı alıp sokağa çıktı

Marmaris'teki Turgut Şelalesi'ne girmek cesaret istiyor!

Buraya gelen gitmek istemiyor

MHP'li vekil, denizin temiz olduğunu göstermek için suya girdi

Fotoğraftaki MHP'li vekil... İspatlamak için denize girdi

Öğrencilerine 'geri dönüşüm'ü anlattı, başına gelmeyen kalmadı!

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.