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Annesine attığı fotoğrafta öyle bir şey unuttu ki rezil oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

Ünlü şarkı sözü yazarı Ella Martine, annesine gönderdiği fotoğrafta karyolaya asılı duran fantezi kelepçesini unutunca rezil oldu.

ABD'li şarkı sözü yazarı Ella Matine, annesiyle yaptığı bir yazışmasını Twitter'da paylaşarak kısa sürede viral haline geldi. Kaliforniya Chapman Üniversitesi'nde okuduğu için ailesinden uzak kalan Ella Martine, yeni dekore ettiği yatak odasının fotoğrafını annesine atmak istedi.

'KELEPÇELER NEDEN ORADA?'

Annesine yeni dekore ettiği yatak odasının fotoğrafını atarken, karyolaya asılı duran fantezi kelepçesini unutunca fena rezil oldu. Ella annesine attığı fotoğrafın altına "Anne bak evimin yeni dekorasyonu nasıl olmuş?" yazdı. Annesi ile Ella'ya "Güzel ama arkadaki kelepçeler neden orada?" dedi.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Annesinin verdiği cevabın ekran görüntüsünü Twitter hesabında paylaştı. Ella'nın paylaştığı bu tweet kısa sürede viral haline geldi. Ella'nın bu tweet'ine 111 bin beğenme ve 23 bin yorum geldi.

KULLANICILAR KONUŞMANIN DEVAMINI MERAK ETTİ

Kullanıcılar, Ella'ya annesinin devamında nasıl cevap verdiğini sormakta gecikmedi. "Ona oda arkadaşlarımın kısa filmi için olduğunu söyledim" dedi. Annesinin: "Onları kaldırın oradan hiç şık değil!" cevabını verdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
yatak odası ev dekarasyon Kelepçe sosyal medya Twitter

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