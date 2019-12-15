Annesine bunu yaptı! 2 yıldır...

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde oturan Handan G. (58) ile oğlu F.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Handan G, oğlu tarafından darbedildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu yaralanan Handan G. yakınları tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

2 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

Tedavi gördüğü sırada kendisini cep telefonuyla görüntüleyen bir kişiye yaşadıklarını anlatan Handan G. oğlundan 2 yıldır şiddet gördüğünü, daha önceden oğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu iddia etti.

Oğlunun gözaltına alınıp serbest bırakıldığını, gördüğü şiddet nedeniyle 3-4 ay kadar kadın sığınma evinde de kaldığını ileri süren Handan G, oğlundan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan F.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

