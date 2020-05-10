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Annesini kaybeden Bülent Ersoy'dan Anneler Günü paylaşımı! 'Arkamda koca bir dağ yıkıldı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 17:09 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti. Diva Anneler Günü paylaşımı yaparak annesiyle ilgili yazdığı notla duygulandırdı.

Annesini kaybeden Bülent Ersoy'dan Anneler Günü paylaşımı! 'Arkamda koca bir dağ yıkıldı'

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi 89 yaşındaki Necla Poyraz, Suadiye’deki evinde hayatını kaybetmişti.

Ersoy bu acı haberin ardından "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun, annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

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Ersoy bugün de Anneler Günü paylaşımı yaptı. Diva yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Ana başta tac imiş, her derde ilaç imiş... Bir evlat pir olsa da, anaya muhtaç imiş... Arkamda koca bir dağ yıkıldı, çünkü annem öldü... Gözyaşlarım damlıyor içime sessiz sessiz... Ağlamak ne zormuş Annemmm. Anneler Günün kutlu olsun canım anacığım..."


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