Annesini ve ablasını dövdüğü iddia edilen Meral Kaplan canlı yayında konuştu!

Görüntülerde ablasına ve annesine şiddet uyguladığı iddia edilen Meral Kaplan, katıldığı programda gözyaşlarına boğularak şunları söyledi: "Orada sinir boşalması oldu. Sinir krizi geçirdim. O görüntüler kesilen görüntüler. Bu olaydan bir ay önce sap tarafımda uyuşmalar oluyordu. Seçkin'de yanımdaydı beyin kanaması inme olduğu ortaya çıktı. Tüp bebek yaptırdığım için ilaçları kullanamadım. Bir ay boyunca kurdeşen döktüm. Evde kortizon tedavisi görüyordum. Boşanmak istedim, eşim beni ikna etti tatile gittik.

Oyuncu Meral Kaplan, geçtiğimiz yıl bebeğinin bakıcısı darafından darp edildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu. Olayın ardından dün Kaplan'ın darp edildiği değil şiddet uyguladığı ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Olaydan sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Kaplan, ablasına ve annesine kesinlikle vurmadığını görüntülerde sinir krizi geçirdiğini anlattı.

Bakıcımız 10 senedir bizimle. Bir şey isterken bile 'Getirir misin' diye hitap ederdim ben onu annem olarak gördüm. Bu konuyla yüzleşmek istemiyordum tehdit ve şantaj alıyordum zaten. Bakıcım eve gelen temizlikçi kadınlarla sürekli kavga ediyordu bir gün gelen kadınla bıçaklı kavga etti eşimde müdahale etmiyordu. Bende 'bu kadına karşı bir kozun mu vardı da kovmuyorsun' diye sordum.

"DOĞUMDAN SONRA EŞİMLE KARI-KOCA HAYATIMIZ BİTTİ"

Eşimin odasına gidip benim hakkında sürekli konuşup, dolduruyordu. Eşimin eski eşiyle de aynı evde kalmış bu bakıcı. Meğer orada bana yapılan bir şey varmış. Doğumdan sonra sürekli eşimle kavga ediyorduk karı koca hayatımız yoktu. Doğuma 1 hafta kala başka bir kadınla mesajlarını yakaladım. İkimizde de suç vardır tabi ki de.

"GÖRÜNTÜLER BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELENDİ"

Show haberi de mahkemeye vereceğim. Nasıl annemi kardeşimi dövmüşüm. Aslında herkes benim üzerime çullanıyor. Bilirkişi tarafından bu görüntüler incelendi zaten.

"EŞİM EVE SES DİNLEME CİHAZI KOYDURMUŞ"