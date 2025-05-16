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Annesinin cesediyle 4 yıl boyunca yaşadı! Ölünce yatağına taşıyıp bırakmış...

Arjantin'de 47 yaşındaki bir adam annesinin cesediyle 4 yıl boyunca yaşadı. Skandal adamın yıllardır görmediği kardeşinin evi ziyaret etmesiyle ortaya çıktı.

Annesinin cesediyle 4 yıl boyunca yaşadı! Ölünce yatağına taşıyıp bırakmış...

Arjantin'in La Plata kentinde bulunan bir evde, 47 yaşındaki bir adamın annesinin cesediyle yaklaşık dört yıl boyunca yaşadığı ortaya çıktı. Yazdığı mektuplar ise kan dondurdu.

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Olay, adamın yıllardır görmediği kardeşinin, kırsaldaki eve ziyarete gelmesiyle ortaya çıktı. Kardeşi, annesinin ölümünü ve cesedi sakladığını öğrendikten sonra hemen polisi aradı. Polis eve geldiğinde dehşet veren bir koku belirledi ve Cesedin durumuna dair yapılan açıklamada, sadece kemiklerin kaldığı ve kalıntıların kaybolduğu ifade edildi.

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CESEDİ YATAĞINA TAŞIYIP BIRAKMIŞ

Mahkemede kısa bir açıklama yaparak annesinin ölümünü yetkililere bildirmemeyi tercih ettiğini ve cesedi yatak odasına taşıdığını itiraf etti. Şüphelinin psikiyatri hastası olabileceği öne sürülürken, adamın suçsuzluk karinesine aykırı olarak, suçu bildirmemek ve cesedi saklamak gibi suçlamalarla karşı karşıya kalması bekleniyor.

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Polis tarafından eve yapılan baskında, 47 yaşındaki adamın annesinin cesediyle geçirdiği günlere dair ayrıntıları içeren bir defter de bulundu.

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