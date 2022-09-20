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Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haberi veren kendisi değil ortak bir arkadaşlarıydı

20.09.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Danae Mercer sosyal medya platformunu ilişkilerden, öz sevgiden ve vücut pozitifliğinden bahsetmek için kullanıyor. Annesinin hayatını kaybettiği gün sevgilisi tarafından terk edilen Mercer, bu kez yaşadığı ayrılık, kalp kırıklığı sevginin gücüne ilişkin konuştuğu bir gönderi yayınladı ve hikayesi ile herkesin dikkatini çekti.

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haberi veren kendisi değil ortak bir arkadaşlarıydı

2,4 milyondan fazla Instagram takipçisi olan ve pek çok tavsiye paylaşan Mercer, aşk hayatı ve kalp ağrısının üstesinden nasıl geldiği konusunda açıldı. İlk aşkı annesinin öldüğü gün ondan ayrıldığı için aşkı bulma yolculuğunun kolay olmadığını ve başka kötü deneyimler de yaşadığını söyleyen genç kadın, hikayesini paylaştı.

ARKADAŞI HABER VERDİ

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İlk aşkısının kendisinden ayrıldığını ondan değil ortak bir arkadaşlarından, gerçekten de annesinin öldüğü gün öğrendiğini söyleyen Mercer, ilişkisinde yaşadığı tüm kötü deneyimlere rağmen bunun yasını tuttu. Aşağılanmış, arkadaşlarından uzaklaştırılmış ve tüm hayatı ele geçirilmişti.

''ACI VERİCİ OLMAMALI''

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Mercer, hikayesini paylaşırken tüm kadınları uyardı. "Aşk acı verici olmamalı, seni engellememeli ya da yıkmamalı.'' diyen genç kadın, en küçük sinyale bile önem vermek gerektiğini ve sizi kendinizden uzaklaştıran hiçbir şeye devam etmemeniz gerektiğini öğütledi.

''GÜVENDE''

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Şimdi mutlu bir evliliği olan Mercer, İtalyan bir adamla birinci evlilik yıldönümüne yaklaştığını ve daha önce hiç olmadığı kadar kendisi gibi hissettiğini açıkladı. "Kırık değil, bütün ve de onunla birlikte güvende.'' diyerek durumu ifade eden sosyal medya fenomeni, her zaman iyi erkeklerle çıkmamış olsa da, harika biriyle yaşlanacağından emin olduğunu söyledi ve ''Umudunuzu kaybetmeyin'' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları
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