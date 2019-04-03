Anno 1800 sistem gereksinimleri nasıl?

Strateji türü maalesef ki son dönemde pek ilgi görmediği için bu alanda yeni oyunlar görememeye başlamıştık. Total War ile tekrardan şahlanan bu tür Anno 1800 ile şahlanacak gibi görünüyor. 16 Nisan 2019 tarihinde PC platformuna gelecek olan Anno 1800’ün bugün ise sistem gereksinimleri açıklandı.

Ubisoft bünyesinde geliştirilen ve Epic Game Store üzerinden 300 TL’den satışa sunulan Anno 1800, sistem gereksinimleri ile Total War gibi PC’leri zorlamayacak gibi görünüyor. Anno 1800’ü önerilen ayarlarda oynamak için Nvidia’nın GTX 970 veya AMD’nin R9 290X ekran kartlarına sahip olmanız yeterli olacak.

Anno 1800 minimum sistem gereksinimleri



1080P 60 FPS ve düşük ayarlar için;

İşlemci: Intel i5 5560 3.2 GHz veya AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz

Ekran kartı: Nvidia GTX 670 2 GB VRAM veya AMD Radeon R9 270X 2 GB VRAM

RAM: 8 GB

Anno 1800 önerilen sistem gereksinimleri



1080P 60 FPS yüksek ayarlar için;

İşlemci: Intel i5 4690K – 3.5 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

Ekran kartı: Nvidia GTX 970 4 GB VRAM veya AMD Radeon R9 290X 4 GB VRAM

RAM: 8 GB

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