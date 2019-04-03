Mynet Trend

Anno 1800 sistem gereksinimleri nasıl?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 03.04.2019 07:39 | Son Güncelleme

Strateji oyunlarına hasret olanlar için geliştirilen Anno 1800 için bugün sistem gereksinimleri açıklandı. Anno 1800 sistem gereksinimleri ile PC’leri zorlamayacak gibi görünüyor. İşte Anno 1800 sistem gereksinimleri.

Anno 1800 sistem gereksinimleri nasıl?

Strateji türü maalesef ki son dönemde pek ilgi görmediği için bu alanda yeni oyunlar görememeye başlamıştık. Total War ile tekrardan şahlanan bu tür Anno 1800 ile şahlanacak gibi görünüyor. 16 Nisan 2019 tarihinde PC platformuna gelecek olan Anno 1800’ün bugün ise sistem gereksinimleri açıklandı.

Ubisoft bünyesinde geliştirilen ve Epic Game Store üzerinden 300 TL’den satışa sunulan  Anno 1800, sistem gereksinimleri ile Total War gibi PC’leri zorlamayacak gibi görünüyor. Anno 1800’ü önerilen ayarlarda oynamak için Nvidia’nın GTX 970 veya AMD’nin R9 290X ekran kartlarına sahip olmanız yeterli olacak.

Anno 1800 minimum sistem gereksinimleri

1080P 60 FPS ve düşük ayarlar için;

İşlemci: Intel i5 5560 3.2 GHz veya AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz
Ekran kartı: Nvidia GTX 670 2 GB VRAM veya AMD Radeon R9 270X 2 GB VRAM
RAM: 8 GB

Anno 1800 önerilen sistem gereksinimleri

1080P 60 FPS yüksek ayarlar için; 

İşlemci: Intel i5 4690K – 3.5 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz
Ekran kartı: Nvidia GTX 970 4 GB VRAM veya AMD Radeon R9 290X 4 GB VRAM
RAM: 8 GB

Xiaomi Mi 9 satışları hakkında bilgi verdi

Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!
Oyun devi teknoloji dünyasını sallamaya geliyorOyun devi teknoloji dünyasını sallamaya geliyor
Dünyanın en ilginç ön kamerası geliyorDünyanın en ilginç ön kamerası geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anno 1800 Anno 1800 sistem gereksinimleri

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu uygulamaya dikkat! Hata geldiğinde otomatik cevap veriyor

Bu uygulamaya dikkat! Hata geldiğinde otomatik cevap veriyor

NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor

NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor

Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition bugün duyuruldu

Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition geliyor

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.1 ile düzeltilen hatalar

Güncelleme yayınlandı! İşte düzeltilen hatalar

İndirime giren Xbox One oyunları

İşte indirime giren Xbox One oyunları

ADATA XPG GAMMIX S5 inceleme altında

ADATA XPG GAMMIX S5 inceleme altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.