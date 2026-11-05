Kasım ayında budanan bu 3 bitki gelecek yıl daha bol meyve verebilir

Kasım ayında bu 3 bitkiyi doğru şekilde budamak, ilkbaharda sağlıklı sürgünlerin gelişmesini ve gelecek meyve sezonunda daha fazla ürün alınmasına yardımcı olacak. Peki bu meyveler hangileri?;

SONBAHAR AHUDUDUSU

Bahçelerde yetiştirilen ahududular, meyve verdikleri döneme göre yazlık ve sonbaharlık çeşitler olarak ikiye ayrılıyor. Yazlık ahududular genellikle haziran ve temmuz aylarında meyve verirken, sonbahar ahududularında hasat dönemi yaz sonundan sonbahara kadar uzanabiliyor.

Sonbahar ahududularının en önemli özelliği, aynı yıl içerisinde gelişen yeni sürgünlerde meyve vermesi. Bu nedenle hasat tamamlandıktan ve bitki dinlenme dönemine girdikten sonra yapılan budama, ilkbaharda yeni sürgünlerin gelişmesini destekliyor.

Nasıl budanmalı?

Yalnızca sonbaharda ürün veren ahududu çeşitlerinde, hasat dönemi sona erdikten sonra tüm sürgünler toprağa yakın bir noktadan kesilebilir.

Bu işlem, bitkinin sonraki büyüme döneminde yeni ve meyve verebilecek sürgünler oluşturmasına yardımcı olur. Ancak yazlık ahududularda aynı yöntem uygulanmamalı. Çünkü bu çeşitler çoğunlukla bir önceki yıl gelişen sürgünlerde meyve veriyor. Dolayısıyla genç sürgünlerin tamamının kesilmesi, gelecek yılın ürününü olumsuz etkileyebilir.

MÜRVER

Kasım ayında budama yapılabilecek bitkilerden biri de mürver (Sambucus nigra). Mürver, uygun koşullarda yaklaşık 7 metreye kadar uzayabilen ve geniş bir alana yayılabilen bir bitki. Düzenli bakım yapılmadığında alt kısımları seyrekleşebiliyor ve dalları yaşlanabiliyor. Hasat sonrasında gerçekleştirilen budama, bitkinin daha dengeli gelişmesine ve yeni sürgünler oluşturmasına yardımcı olabiliyor.

Nasıl budanmalı?

Öncelikle meyve vermiş, yaşlanmış ve verimi azalmış dallar belirlenmeli. Eski dallar genellikle çatlaklı ve mantarımsı kabuklarıyla ayırt edilebilirken, genç sürgünlerin kabukları daha düzgün bir görünüme sahip oluyor.

Budama sırasında yaşlı dalların bir bölümü çıkarılarak genç ve sağlıklı sürgünlerin gelişmesi için alan açılabilir. Böylece bitkinin aşırı büyümesi kontrol altında tutulurken sonraki yıllardaki meyve verimi de desteklenebilir. Ancak yalnızca süs amacıyla yetiştirilen mürver çeşitlerinin her yıl budanması gerekmeyebilir. Bu bitkilerde genellikle kuruyan, yaşlanan veya şekli bozan dalların temizlenmesi yeterli olabilir.

YABAN MERSİNİ

Kasım ayında budama yapılabilecek bir diğer meyve çalısı ise yaban mersini. Yaban mersini bitkisinde yaşlanan dalların meyve verimi zamanla azalabiliyor. Bu dallarda yetişen meyveler daha küçük olabiliyor ve istenen kaliteye ulaşamayabiliyor.

Bu nedenle düzenli budama, yeni ve verimli dalların gelişmesini destekleyen önemli bakım işlemlerinden biri olarak görülüyor. Yaban mersini çalılarında kapsamlı budamaya genellikle bitki birkaç yaşına geldikten sonra başlanıyor. Özellikle dördüncü yıldan itibaren yaşlı dalların kontrollü şekilde çıkarılması öneriliyor.

Nasıl budanmalı?

Öncelikle kahverengi-gri kabuklu, yaşlanmış ve verimi azalmış dallar belirlenmeli. Bu dallar bitkinin dip kısmına yakın bir noktadan kesilerek yeni sürgünlerin gelişmesine alan açılabilir.

Genç ve sağlıklı dalların ise korunması gerekiyor. Gerektiğinde bazı yan sürgünlerde seyreltme yapılabilir. Budama sırasında bitkinin yaşına, gelişimine ve dal yoğunluğuna dikkat edilmeli. Aşırı budama, meyve verecek dalların azalmasına yol açabilir.

KASIM AYINDA BUDAMA YAPARKEN BU AYRINTIYA DİKKAT!

Her ne kadar kasım ayı bazı bitkiler için uygun bir budama dönemi olsa da Türkiye'nin her bölgesinde aynı takvimi uygulamak doğru olmayabilir.

Özellikle kış aylarının sert geçtiği bölgelerde erken budama, kesilen dalların don nedeniyle zarar görme riskini artırabilir. Bu nedenle bitkinin dinlenme dönemine girmiş olması, yapraklarını dökmesi ve hava koşullarının uygunluğu dikkate alınmalı.

Yaban mersini gibi bazı bitkilerde budamanın kış sonuna veya ilkbahar öncesine bırakılması daha güvenli olabilir. Ayrıca budama işlemi sırasında temiz ve keskin aletler kullanılmalı, hastalıklı dallar uzaklaştırılmalı ve bitkinin sağlıklı sürgünleri korunmalı. Doğru zamanda ve uygun yöntemle yapılan budama, bitkilerin daha güçlü gelişmesine ve sonraki meyve sezonuna hazırlanmasına yardımcı olabilir.