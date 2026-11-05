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Altında %40 detayından Putin’e: Baba Vanga’nın 2027 kehanetleri ortaya çıktı

Baba Vanga'nın 2027 yılına ilişkin kehanetleri yeniden gündeme geldi. Ölümünden önce geleceğe dair pek çok öngörüde bulunduğu iddia edilen kahinin, önümüzdeki yıla ilişkin tahminleri arasında insanüstü yetenekler, altın fiyatlarında büyük artış ve Rusya'da lider değişikliği de yer alıyor.

Altında %40 detayından Putin’e: Baba Vanga’nın 2027 kehanetleri ortaya çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

Baba Vanga'ya atfedilen 2027 kehanetlerinden biri, dünya genelinde yayılacağı öne sürülen gizemli bir hastalıkla ilgili. İddiaya göre bu hastalık bazı insanlarda daha önce görülmemiş, insanüstü yeteneklerin ortaya çıkmasına neden olacak.

Söz konusu yeteneklerin genetik deneylerle bağlantılı olabileceği de öne sürülüyor. Bu iddia, bilim kurgu filmlerindeki süper kahramanları akıllara getirirken kehanetin gerçekliği konusunda ise herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Altında %40 detayından Putin’e: Baba Vanga’nın 2027 kehanetleri ortaya çıktı 1

ALTIN FİYATLARINDA YÜZDE 40'A VARAN ARTIŞ İDDİASI

Baba Vanga'nın 2027 yılına ilişkin bir diğer tahmini ise ekonomiyle ilgili. Kahinin, küresel çapta yaşanabilecek bir nakit krizinin ardından yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yöneleceğini öngördüğü iddia ediliyor.

Bu senaryoya göre altın fiyatlarında yüzde 25 ila 40 arasında artış yaşanabilir. Yapay zeka teknolojilerinde kullanılan bileşenler arasında altının da bulunması, bu tahminin gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Ancak Dünya Altın Konseyi'nin değerlendirmelerine göre yapay zeka teknolojilerinde altın kullanılması, fiyatların yükselmesi durumunda üreticilerin alternatif metallere yönelmesine de neden olabilir. Bu nedenle altın talebinin gelecekte nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.

Altında %40 detayından Putin’e: Baba Vanga’nın 2027 kehanetleri ortaya çıktı 2

2028'DE YENİ ENERJİ KAYNAĞI GELİŞTİRİLEBİLİR

Baba Vanga'nın 2028 yılına ilişkin olduğu öne sürülen bir başka kehaneti ise yeni bir enerji kaynağının geliştirilmesiyle ilgili.

Bu kapsamda bilim insanlarının 2027 yılında önemli çalışmalar yürütmesi beklenirken, söz konusu teknolojinin nükleer füzyon olabileceği düşünülüyor.

Nükleer füzyon teknolojisinin gelecekte karbon salımı olmadan elektrik üretimine katkı sağlaması hedefleniyor. Ancak bu teknolojinin evlerde ve iş yerlerinde yaygın olarak kullanılmasının ne zaman mümkün olacağı henüz bilinmiyor.

Altında %40 detayından Putin’e: Baba Vanga’nın 2027 kehanetleri ortaya çıktı 3

PUTİN İÇİN LİDERLİK DEĞİŞİMİ KEHANETİ

Baba Vanga'ya atfedilen en dikkat çekici iddialardan biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili. Kahinin, Putin'in 2027 yılına girildiğinde görevde olmayacağını öngördüğü ileri sürülüyor.

Rusya'da yaşanabileceği iddia edilen olası lider değişiminin, Ukrayna savaşı ve bölgede kalıcı barış ihtimali üzerinde önemli etkileri olabileceği değerlendiriliyor.

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Rusya Baba Vanga kehanet altın fiyatları kahin putin 2027 asgari ücreti
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