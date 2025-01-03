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Anorganik kimya nedir? Temel kavramları nelerdir? Anorganik bileşikler

Ferhan Petek Ferhan Petek
18.12.2024 20:55
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Karbon atomlarını içeren farklı formlardaki maddelerin yapısını, reaksiyonlarını ve özelliklerini bilimsel yollarla inceleyen kimya alt dalı organik kimya olarak isimlendirilmiştir. Organik kimya, organik maddelerin ve bileşiklerin incelenmesinden sorumludur. Tüm yaşamın temelini ve bilinen kimyasalların çoğunluğunu organik bileşikler oluşturur.

Anorganik kimya nedir? Temel kavramları nelerdir? Anorganik bileşikler

Kimya biliminde hidrojen ve karbon atomları çok büyük öneme sahiptir. Böyle bir atom bağına sahip olan bileşikler kısaca organik olarak adlandırılmışlardır. Organik olmak ya da olmamak kimya bilim adına önemi bir ayrım noktasıdır. Çünkü organik olmayan bileşikleri inceleme adına kimyanın kendi içinde bir özel dal oluşturulmuştur.

Anorganik kimya nedir?

Karbon ve hidrojen bağı içermeyen, bir diğer anlamı ile organik özelliği bulunmayan bileşiklerin kimyasal davranışlarını ve özelliklerini anorganik bilim dalı inceler. Bir diğer adı ile inorganik kimya olarak da anılır. Bazı durumlarda organik ve anorganik olan kimyasal maddeler birleşmiş şekilde olabilir. Bu noktada ise organometalik kimya devreye girer.

Doğada bulunan ve organik olmayan birçok madde vardır. Ancak bu noktada kullanılan organik kelimesi ile tarımda kullanılan organik kelimesi aynı anlamda değildir. Kimyada anorganik, karbon ve hidrojen bağı olmayan bileşikler için kullanılır.

Kimyanın temel kavramları ve temel yasaları nelerdir?

Kimyanın temel kavramları ve başlıca konuları bulunur. Belli başlı özelliklerine göre sınıflandırılan asitler ve bazların kökenleri çok eskilere dayanır. Örnek olarak asitler ve bazlar Antik Yunan’da ekşi olarak adlandırılırken bu durum literatüre Latince'de acere olarak geçmiştir. Temel kavramlar şunlardır:

  • Atom: Maddenin en küçük yapı taşıdır. Nötron, proton ve elektronlardan ibarettir.
  • Element: Aynı türde olan atomlardan meydana gelen saf maddelerdir.
  • Moleküller: İki ya da daha fazla atomun kimyasal yollarla birleştirerek oluşturduğu yapılardır.
  • Karışımlar: İki ya da daha fazla sayıda saf maddenin bir araya gelmesi ile oluşur.

Maddeler ve özellikleri ise şunlardır:

  • Fiziksel özellikler: Yoğunluk, renk, erime noktası gibi özellikler fiziksel özelliklerdir.
  • Kimyasal özelikler: Yanıcılık, asitlik gibi maddenin kimyasal olarak değişime uğraması ile gösterdiği özeliklerdir.

Anorganik bileşikler nelerdir?

Kimya bilimindeki inorganik ya da diğer adı ile anorganik bileşenlerin ortak özeliği karbon atomu içermemeleridir. Bunlarla birlikte karbondioksit ve kalsiyum karbonat gibi içeriğinde karbon bulunan anorganik bileşikler de vardır. Örnek olarak canlılar inorganik olan maddeleri çevrelerinden alır. Bunlar da organik bileşiklere oranla çok daha az sayıdaki atomlardan oluşan bileşiklerdir.

Daha önceleri bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen, sadece canlılar tarafından üretilebileceğine inanılan bileşikler organik, bu grubun dışında kalan bileşikler ise anorganik bileşikler olarak anılırdı. Ancak bilimin ilerlemesi ve yapılan araştırmalar sonucunda organik ifadesi yapısında karbon atomu olan maddeler için kullanılmaktadır. Yapısında karbon atomu bulunmasına rağmen anorganik özellikte olan bileşikler de vardır.

Organik olmadığı için inorganik ya da anorganik olan bileşiklerin erime ve kaynama noktaları organik bileşiklerden daha fazladır. Bunlar asit, tuz, baz, oksit sınıfından olan bileşiklerdir. Anorganik olan bileşikler ise şunlardır:

  • HCI
  • NaCI
  • HCV
  • CaCO
  • CO
  • H2CO3 gibi bileşikler.

İnorganik ya da anorganik olan bileşiklerin bazı özellikleri vardır. Anorganik bileşiklere ait genel özeliklerden bazıları şunlardır:

  • Ana kaynakları doğada bulunan minerallerdir.
  • Erime ve kaynama noktaları genel olarak yüksektir.
  • Tepkimeleri genel olarak organik bileşiklerden daha hızlıdır.
  • Yanıcı olmazlar.
  • Doğadaki miktarları organik türdeki bileşenlerden daha az olur.
  • İyonik bileşenlerdir.
  • Kendilerine has bir kokuları bulunmaz.
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