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Antakya'nın tuzlu yoğurdu 20 yemeğe lezzet veriyor!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hatay mutfağının eşsiz lezzetlerinden tescilli 'Antakya tuzlu yoğurdu', kentin yöresel 20 çeşit yemeğin yapımında olmazsa olmaz olarak kullanılarak sofralara tat veriyor.

Antakya'nın tuzlu yoğurdu 20 yemeğe lezzet veriyor!

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay’a özgü Antakya tuzlu yoğurdu, kentin yöresel 20 lezzetinde kullanılıyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Şahin, tarihi uzun yıllara ve geleneksel birikime uzanan Antakya tuzlu yoğurdunun kendisinin tek başına önemli bir yiyecek olmasının yanı sıra, yöreye ait kumbursiye, yoğurt aşı, şişberek, kabak ve ıspanak borani gibi 20’den fazla yemekte kullanıldığını söyledi.

Antakya tuzlu yoğurdunun inek veya keçi sütünden elde edilen yoğurtlardan üretildiğini ifade eden Şahin, "Tescil süreci yaklaşık 2 yıllık bir zaman aldı. Bu çalışma, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliği ile yapılan bir çalışmadır. Antakya tuzlu yoğurdunun en önemli özelliği, keçi veya inek sütünden elde edilen yoğurdun odun ateşinde pişirilerek içine tuz eklenmesinden kaynaklanmaktadır" dedi.

HATAYLILAR, TUZLU YOĞURDUN TESCİL EDİLMESİNDEN DOLAYI MUTLU

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Hataylılar ise uzun çalışmalar sonucunda, Antakya tuzlu yoğurdun yöreye ait olarak tescil edilmesinden dolayı mutlu olduğunu bildirdi.

Antakya’nın Tarihi Uzun Çarşısı'nda esnaflık yapan Selim Balcıoğlu, tescil aldıktan sonra ürüne olan rağbetin daha da arttığını söyleyerek, "Şehir dışından da sipariş almaya başladık. Antakyamıza ait diğer ürünlerin de tescil edilmesini isteriz. Yöremize ait ürünlere başkasının sahip çıkmasını istemeyiz" dedi.

Uzun çarşı esnafından Ahmet Bayır ve Ahmet Gökçen ise tuzlu yoğurdun her zaman evlerinde bulundurdukları bir lezzet olduğunu ve bu lezzetin tescil almasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, bunun dünyaya tanıtılmasını istedi.

Tuzlu yoğurdu çok severek yediklerini söyleyen Emine Toma, Kilis’ten geldiğini ve Antakya’ya her geldiklerinde mutlaka tuzlu yoğurt aldıklarını söyledi.


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