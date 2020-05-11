Antakya usulü tavuk döner tarifi

Dönerin her türlüsünü çok severiz ama Antakya dönerine biraz daha torpil geçtiğimiz doğrudur :) Eti, sosu, lavaşı... Hepsi gerçek bir uyum içinde doğrusu. Siz de denemek istiyorsanız Antakya usulü tavuk döneri tarifini şuraya bırakıyoruz;

MALZEMELER

Bir kilo kemiksiz tavuk but

3 yemek kaşığı yoğurt

3 diş sarımsak

Bir yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İsteğe bağlı baharatlar

Sosu için;

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı domates salçası

Kimyon, karabiber, tuz ve kekik

Üzeri için:

Kıyılmış maydanoz

HAZIRLANIŞI

İlk olarak sarımsakları dövün.

Derin bir kabın içine salçayı, zeytinyağını, yoğurt ve baharatları alıp karıştırın.

Tavuk butlarının derilerini çıkarın ve sosun içine ilave edin.

Kabın üzerini örtün ve tavuk dilimlerini bu şekilde bir gün dinlendirin.

Ertesi gün tavukları az yağlı tavada pişirin.

Sıra geldi sosu hazırlamaya...

Bunun için sos malzemelerini tavaya alın ve salça kaynayana kadar pişirin.

Lavaş ekmeğini tavada ısıtın.

Ekmeğin içine bol miktarda sos koyun ve sosu lavaşa yayın.

Sosun üzerine pişirdiğiniz tavuk tavukları ekleyin. Üzerine maydanozu serpiştirin.

Dürümünüzü iç harcı akmayacak şekilde sarın.

Yanında patates kızartması ile servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

