Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali'nde zeytin hasadı yapıldı

Antalya'da düzenlenen 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali kapsamında kentin coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan "Tavşan Yüreği" zeytininin hasadı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Zeytin Park'ta zeytin hasadı gerçekleştirildi.

Etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ünlü şefler Rene Frank ve Jaime David Rodriguez, önce sunum yapılan Tavşan Yüreği zeytinin ve zeytinyağının tadına baktı ardından ağaçtan zeytin topladı.

Başkan Böcek, festivale yerli ve yabancı çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiğini ve bundan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Zeytinin dört mevsim yaprak dökmeyen her zamanki yeşilliğiyle umudun simgesi olduğunu ifade eden Böcek, "Yetiştiriciliği milattan önce dört binli yıllara dayanan zeytin, tarihin en büyük tanıklarındandır. Asırlarca süren ömrü ve köklerinden tekrar doğan zeytin 'ölümsüz ağaç' kabul edilmiştir. Biz de her daim zeytin ağacına sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Hasadın hayırlı olması temennisinde bulunan Böcek, zeytin üreticilerine de bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.

Festival, panel, söyleşi ve konser etkinlikleriyle devam ediyor.

