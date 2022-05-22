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Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor

22.05.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen Antalya Uluslararası Tiyatro Festivalinde, İtalya Koreja Tiyatrosu tarafından "Heroides-Kadın Kahramanların Aşk Mektupları" adlı oyun sahnelendi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 17 Mayıs'ta başlayan festival kapsamında sahnelenen oyunda, Latin edebiyatının önemli şairlerinden Publius Ovidius Naso'nun Antikçağ Mitolojisinin ünlü kadın kahramanlarının sevgililerine yazdıkları hayali aşk mektuplarından oluşan ve türünün ilk örneklerinden biri olan "Heroides" adlı kitabı, müzikal tadında drama olarak seyircinin beğenisine sunuldu.

Oyunun dekor ve ışık tasarımı Loredana Oddone, kostüm tasarımı Enzo Toma, müzikleri ise Giorgio Distante tarafından yapıldı.

Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali, 28 Mayıs'ta sona erecek.

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