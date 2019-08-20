Antalya Altın Portakal Film Festivali ‘özüne dönüyor’!

1964 yılından bugüne Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli buluşma noktası olan ve Asya ile Avrupa kıtasının en prestijli film festivallerinden birine dönüşen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin basın ile ilk buluşması bugün (20 Ağustos Salı) Antalya’da gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde ve Antalya Altın Portakal Film Festivali İdari Direktörü ve ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer ile festivalin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu’nun katılımıyla yapılan basın buluşmasında festivalin bu yılki yenilikleri ve teması kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı.

“Sinemamız halka ulaşacak”

Muhittin Böcek konuşmasına, bugüne dek festivale emek vermiş tüm belediye başkanlarına teşekkür ederek başladı: “Başta Avni Tolunay olmak üzere kaybettiğimiz tüm başkanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm başkanlarımıza da verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemlerdeki festivallere katkı sunmuş tüm kurum, kuruluş ve şahıslara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”