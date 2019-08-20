Antalya Altın Portakal Film Festivali ‘özüne dönüyor’!

1964 yılından bugüne Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli buluşma noktası olan ve Asya ile Avrupa kıtasının en prestijli film festivallerinden birine dönüşen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin basın ile ilk buluşması bugün (20 Ağustos Salı) Antalya’da gerçekleşti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde ve Antalya Altın Portakal Film Festivali İdari Direktörü ve ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer ile festivalin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu’nun katılımıyla yapılan basın buluşmasında festivalin bu yılki yenilikleri ve teması kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı.
“Sinemamız halka ulaşacak”
Muhittin Böcek konuşmasına, bugüne dek festivale emek vermiş tüm belediye başkanlarına teşekkür ederek başladı: “Başta Avni Tolunay olmak üzere kaybettiğimiz tüm başkanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm başkanlarımıza da verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemlerdeki festivallere katkı sunmuş tüm kurum, kuruluş ve şahıslara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”
Böcek sözlerine şu sözlerle devam etti: “Bu yıl temamız ‘Öze Dönmek’. Bunun için de, Altın Portakal adını festivale, iki yıl önce kaldırılan ulusal yarışmaları da yeniden sinemamıza, yani asıl sahiplerine geri veriyoruz. Festivalin endüstri bölümü Antalya Film Forum da, bu yıl Olena Yershova direktörlüğünde yeni projelere destek olmaya ve bu projeleri uluslararası düzeyde tanıtmaya devam edecek.”
Kadın sinemacılara Cahide Sonku Ödülü
Bu yılın yeniliklerinden bir diğeri ise, sektördeki kadın emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla ilki verilecek 50 bin TL değerindeki Cahide Sonku Ödülü olacak. Cansel Çevikol Tuncer bu ödülün festivalin bir parçası olmasının çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Cahide Sonku, sinemamızın ilk kadın yıldız oyuncusu ve uzun yıllar görmezden gelinse de yönetmen, senarist ve yapımcı kimlikleriyle de sinema sektörü içinde var olmayı başarmış çok önemli bir figür. Hem onun adını yaşatmak hem de sinemamızdaki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkat çekmek adına vereceğimiz bu ödül, ulusal uzun yarışmada yer alan filmlerden birinde kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış, kadın bakışını filmin oluşumuna bir katkı olarak sunmuş kadın sinemacılara verilecek.”
Ulusal sinemanın kalbi oldu
1964 yılında Dr. Avni Tolunay’ın öncülüğünde Antalya’da başlayan ve bugüne dek Metin Erksan, Yılmaz Güney, Bilge Olgaç, Atıf Yılmaz, Yavuz Turgul, Ömer Kavur, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Nuri Bilge Ceylan ve Reha Erdem gibi bir çok usta ismin sinema yolculuklarındaki en önemli duraklardan biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, yıllar içinde ulusal sinemanın kalbinin attığı bir etkinliğe dönüştü.
Festivalin Türkiye sinemasına sektörel bir katkı sağlamak amacıyla başlattığı, Antalya Film Forum birçok genç ve bağımsız sinemacıya destek sağlayarak Antalya’yı sinemamızın en önemli ulusal endüstri merkezine dönüştürmüştür. Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu platformlarından oluşan Antalya Film Forum, yapım süreci halen devam eden birçok filmin yanı sıra Kelebekler (Tolga Karaçelik), Kız Kardeşler (Emin Alper), Daha (Onur Saylak), Güvercin (Banu Sıvacı), Borç (Vuslat Saraçoğlu), Son Çıkış (Ramin Matin), Mr. Gay Syria (Ayşe Toprak), Güven (Sefa Öztürk) gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödüllerle karşılanan yerli yapımların yaratılmasında da önemli bir kapı olmuştur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum