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Antalya'da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 12.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Antalya’da, bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 10 yaşlarındaki çocuk, sürücüsü 17 yaşında olan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçtu. Kaza sonrası korkup kaçan sürücü daha sonra emniyete gidip ifade verdi. Olayda yaralanan çocuk için mahalleliler seferber oldu.

Antalya'da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu

Kaza, 9 temmuz salı günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Karşıyaka mahallesindeki Işık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bisiklet süren 10 yaşlarındaki Arda K. yolun karşı tarafına geçeceği sırada, karşı yönden gelen B.K. (17) kontrolündeki otomobille çarpıştı.

KAZA YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya uçan bisiklet sürücüsü ardından asfalta düştü. Çocuğa çarpan otomobil sürücüsü ise bir müddet durduktan sonra otomobiliyle kaza yerinden uzaklaştı. Yaralanan bisiklet sürücüsü çocuk acı içerisinde yerde kıvranırken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardımına koştu. Bazı esnaflar yaralının güneşten etkilenmemesi için dükkanındaki şemsiyeyi getirdi, bazıları da su getirerek serinlemesini sağladı. Yine vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı bisiklet sürücüsünün kol ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan B.K.'nin ise daha sonra ifade vermek için emniyete gittiği belirtildi. B.K.'nın ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Yaralı Arda K.'nın hastanede tedavisi devam ederken, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

İFADE VERMEK İÇİN EMNİYETE GİTTİ

Kazada, yaralı bisiklet sürücüsünün kol ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün de daha sonra ifade vermek için emniyete gittiği belirtildi.

Kazanın görgü tanıklarından kadın esnaf, sesi duyunca dışarı çıktığını ve çocuğu kanlar içerisinde yerde yatarken gördüğünü söyledi. Çevredeki tüm esnafların yaralı çocuk için seferber olduğunu belirten kadın, aracın hızlı olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kaza

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