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Antalya'da akılalmaz görüntü! Kaldırıma yatıp uyudu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.09.2019 09:22 | Son Güncelleme

Antalya’da alkol aldığı iddia edilen bir kadın, şehirlerarası yoldaki köprülü kavşağın kaldırımında sızıp kaldı. Kendisini fark edip duran şoförün ikazlarına yanıt vermeyen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu uyandırıldı.

Antalya'da akılalmaz görüntü! Kaldırıma yatıp uyudu

Olay, sabah saatlerinde Antalya-Burdur karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine aracıyla gitmekte olan servis şoförü Orhan Tuna, kavşağa geldiği sırada köprüden geçerken bir kadının kaldırımda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Aracını durduran Tuna, yanında alkol kutularının bulunduğu kadına seslenmesine karşın cevap alamadı.

Tuna bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını uyandırdı.

Sağlık ekiplerine tepki gösteren kadın, ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kadın alkol uyku

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