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Antalya'da bestel sezonu açıldı: Bestel nedir? Bestel nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 07.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde kadınlar, ilçenin yöresel tadı olarak bilinen bestel yapımına başladı. Merak edenler için bestel tarifi de yazımızda yerini alıyor...

Antalya'da bestel sezonu açıldı: Bestel nedir? Bestel nasıl yapılır?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla, Serikli kadınlar kış hazırlıklarına başladı. Dalından toplanan incirleri özenle kurutan kadınlar, kuruttukları incirleri ilçenin yöresel tadı olan bestel hazırlamak için tencere ve kazanlarda kaynatıyor. Bestel, hem kahvaltılarda tüketilirken, gelen konuklara tatlı olarak da ikram ediliyor.

BESTEL NEDİR?

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Meyvelerle ve bazı sebzelerle pekmezden yapılan bir çeşit tatlı. Antalya'nın yöresel tatlarından biridir. Kahvaltıda da tercih edilebilen bestelin yapımı da kolaydır.

BESTEL NASIL YAPILIR?

Bestel tarifi
15 adet kuru incir
Bir su bardağı toz şeker
Bir su bardağı su
100 gram kavrulmuş fıstık
100 gram kavrulmuş badem
1/2 çay bardağı kavrulmuş susam

Yapılışı:
Su ve şekeri kıvam alana kadar kaynatın.
Dörde böldüğünüz kuru incirleri tencereye atın ve koyulaşana kadar karıştırın.
Malzemeler koyulaştıktan sonra ocaktan alın ve üzerine kalan malzemeleri ekleyip karıştırın. Afiyet olsun.

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