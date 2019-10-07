Antalya'da bestel sezonu açıldı: Bestel nedir? Bestel nasıl yapılır?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla, Serikli kadınlar kış hazırlıklarına başladı. Dalından toplanan incirleri özenle kurutan kadınlar, kuruttukları incirleri ilçenin yöresel tadı olan bestel hazırlamak için tencere ve kazanlarda kaynatıyor. Bestel, hem kahvaltılarda tüketilirken, gelen konuklara tatlı olarak da ikram ediliyor.

BESTEL NEDİR?

Meyvelerle ve bazı sebzelerle pekmezden yapılan bir çeşit tatlı. Antalya'nın yöresel tatlarından biridir. Kahvaltıda da tercih edilebilen bestelin yapımı da kolaydır.

BESTEL NASIL YAPILIR?

Bestel tarifi

15 adet kuru incir

Bir su bardağı toz şeker

Bir su bardağı su

100 gram kavrulmuş fıstık

100 gram kavrulmuş badem

1/2 çay bardağı kavrulmuş susam

Yapılışı:

Su ve şekeri kıvam alana kadar kaynatın.

Dörde böldüğünüz kuru incirleri tencereye atın ve koyulaşana kadar karıştırın.

Malzemeler koyulaştıktan sonra ocaktan alın ve üzerine kalan malzemeleri ekleyip karıştırın. Afiyet olsun.



