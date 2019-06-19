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Antalya'da dilencilerin küçük çocukları kiraladığı ortaya çıktı

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GÜNDEM  | 19.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat İlçesi’nde belediye tarafından, yılbaşından bu yana yakalanan dilencilere 200 kez işlem yapılırken toplam 31 bin 400 lira para cezası uygulandı. Manavgat Belediyesi zabıta yetkilileri, dilencilerin günlük 30-40 lira karşılığında küçük çocukları kiraladığını belirterek, bunlara insan ticareti suçundan adli işlem yapılması gerektiğini söyledi.

Antalya'da dilencilerin küçük çocukları kiraladığı ortaya çıktı

Manavgat'ta yaz aylarının gelmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla zabıta, polis ve jandarma görevlileri dilencilere karşı mücadele ediyor. Çoğunlukla kucaklarında çocuklar ile bekleyen dilenciler Antalya ve İbrahim Sözen Caddeleri, Pazar yerleri ve Side ile Kumköy gibi turistlerin yoğun olduğu yerlerde durmaya devam ediyor.

HAKLARINDA 200 KEZ İŞLEM YAPILMIŞ

Manavgat Belediyesi zabıtası tarafından 1 Ocak'tan bu yana 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 200 kez işlem yapılan dilencilere toplam 31 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Zabıta tarafından tutulan tutanakları imzalayan dilenciler cezayı ödemeyeceklerini belirterek zabıta karakolundan çıkarak tekrar dilencilik yaptıkları bölgelere geri dönüyor.

ÇOCUKLARI KİRALIYORLARMIŞ

Manavgat Belediyesi zabıta yetkilileri, dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre uygulanan idari yaptırımların yetersiz olduğunu belirterek, yasal yönden konuya çözüm bulunmasını istedi. Manavgat'ta dilencilerin her ay kucaklarında 1 yaşından küçük farklı çocuklarla dolaştıklarını anlatan zabıta görevlileri, "Biz ilk başlarda ne olduğunu tam anlayamadık. Bir süre sonra çocuklar değişmeye başladığında fark ettik. Bunlar birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30 liraya, 40 liraya kiralıyormuş. Bunun adı insan ticareti. Güvenlik güçleri ve savcılık makamı bu konuyu mutlaka bu yönden yeniden değerlendirmeli. Dilenciler hakkında 'insan ticareti' suçundan adli işlem yapılmalı" dedi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Antalya dilenciler çocuk kiralama

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