Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Kemer'de önceki gün etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisi Maden Koyu açığındaki levrek çiftliği hasar gördü. Çiftlikteki havuzlardan birinde meydana gelen hasar sonrası balıklar, denize dağıldı. Haberi alan balıkçılar ve ilçe sakinleri ise oltalarını alıp Çıralı, Olympos, Tekirova ve Kemer merkezde sahillere koştu. Çok sayıda olta balıkçısı dün gün boyu çiftlikten gelen balıkları avlayabilmek için çabaladı. Aynı çiftliği 2015 yılında da şiddetli yağmur ve rüzgar vurmuştu.

'4-5 KİLO CİVARINDA BALIK YAKALADIK'



Çıralı esnafından Kemal Bakıcı, "Bayağı balık yakaladık. Bu sene de yine yırtılma olmuş havuzlarda. 4- 5 kilo civarında balık yakaladık. Fırtınadan havuzlarda patlama oluyor, o yüzden biz de geldiği kadar yakalamaya çalışıyoruz" dedi.

Çıralı'da seracılık ve tarımla uğraşan Hasan Kocakaya ise "Buraya 2015'te bir piyango vurdu, bir de bu yıl. Arada böyle oluyor. 2015 yılında daha fazla balık tutmuştuk. Bu yıl fazla balık gitmemiş. Allah ne nasip ettiyse onu tutuyoruz. Yetiştirenlerden de Allah razı olsun. Tuttuğumuz balığı yiyoruz. Onu inkar etmeyelim. Yapacak bir şey yok. Doğa olayları, olur böyle şeyler" diye konuştu.