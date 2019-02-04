Antalya'da elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti!

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GÜNDEM  | 04.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, muz bahçesinin içinde elektrik telinin üzerine basınca akıma kapılarak 2 çocuğunun gözleri önünde hayatını kaybetti.

Antalya'da elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti!

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya’nın Kargıcak Mahallesi Karagedik mevkiindeki bir muz bahçesinde meydana geldi. Sapadere Mahallesi’nde yaşayan Mevlüt Yıldırım (33), öğle saatlerinde yanına iki çocuğunu da alarak Kargıcak Mahallesi’ndeki sahile balık avına gitti.

MOTOR DAİRESİNE GİDEN ELEKTRİK TELİNİN ÜZERİNE BASTI

Avladığı balıklarla evine geri dönmek için yola çıkan Mevlüt Yıldırım, sahille aracını park ettiği yola bağlantılı olan muz bahçesinin içinden geçtiği sırada sulama sitemini çalıştıran motor dairesine giden elektrik telinin üzerine basınca akıma kapıldı.

Babasının hareketsiz yattığını gören Yıldırım’ın çocukları paniğe kapılarak hızla park ettikleri araca gitti. Bir süre geçmesinin ardından eşinin telefonla aramasıyla olay anlaşıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eşi ve yakınları olay yerine gelerek durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından Yıldırım’ın cesedi otopsi yapılmaz üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 çocuk babası Yıldırım’ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Alanya’nın Boğaz Değirmen Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. (İHA)

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Alanya elektrik akımı ölüm

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