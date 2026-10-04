Galaxy S27 için ekran üretimi başlıyor: Seri, Pro modeliyle dörde çıkabilir

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi telefon ailesi için ekran ve yonga seti üretimine ilişkin iki iddia gündeme geldi. Güney Kore’den gelen rapora göre Samsung Display, Galaxy S27 serisinde kullanılacak AMOLED panellerin seri üretimine bu ay başlamaya hazırlanıyor. Aynı gün gündeme gelen bir başka iddia da Samsung’un, seride kullanılacak Exynos 2700 yonga setinin seri üretimine başladığı yönünde.

Raporda Galaxy S27 ailesinin dört modelden oluşacağı ve Samsung Display’in seri için yıllık 47 milyon ile 48 milyon arasında panel sevkiyatı hedeflediği belirtiliyor.

GALAXY S27 SERİSİNDE HANGİ EKRAN BOYUTLARI BEKLENİYOR?

Sızıntılara göre seride standart model, Plus, Pro ve Ultra yer alacak. İddia edilen ekran boyutları şöyle:

Model Ekran boyutu Galaxy S27 6,27 inç Galaxy S27+ 6,66 inç Galaxy S27 Pro 6,47 inç Galaxy S27 Ultra 6,89 inç

PRO MODELİ SEVKİYAT HEDEFİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Pro modelinin eklenmesiyle Samsung Display’in, Galaxy S26 ailesine kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha fazla panel sağlamayı beklediği aktarılıyor. Galaxy S26 serisi için sevkiyat hedefi 40 milyonların alt bandındaydı.

Rapora göre Samsung, yalnızca Galaxy S27 Pro için bu yıl 2 milyon ile 3 milyon, gelecek yıl ise 4 milyon ile 5 milyon panel sevk edilmesini istiyor.

TELEFONLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Panel sevkiyatının bu yıl başlaması, telefonların 2026’da piyasaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Samsung’un, ekranların 2027’nin başında montaja hazır olmasını istediği belirtiliyor. Dört modelin de büyük olasılıkla bu dönemde piyasaya çıkması bekleniyor.

PRIVACY DISPLAY İKİ MODELDE YER ALABİLİR

Raporda, ilk kez Galaxy S26 Ultra’da sunulan Privacy Display özelliğinin hem Galaxy S27 Pro’da hem de Galaxy S27 Ultra’da bulunacağı iddiası da yineleniyor.

Samsung Türkiye’nin sitesinde Privacy Display, çevresel görüşü sınırlamak için ekranın görüş açısını kontrol eden ve Ayarlar’dan etkinleştirilebilen bir özellik olarak tanıtılıyor. Bu özelliği taşıyan Galaxy S26 Ultra, Türkiye’de 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle satılıyor.

Model, Türkiye’de 25 Şubat 2026’da ön siparişe açılmıştı. O tarihte duyurulan fiyatlar 256 GB için 109.999 TL, 512 GB için 121.999 TL, 1 TB için 139.999 TL’ydi.

EKRAN MALZEMESİNDE DE DEĞİŞİKLİK İDDİASI

ETNews’in 13 Eylül tarihli haberine göre, Galaxy S27 Pro ve Ultra’da en yeni OLED malzeme seti olan M16 kullanılacak. Standart ve Plus modellerin ise Galaxy S24’ten S26’ya kadar kullanılan M13 yerine M14’e geçeceği belirtiliyor. Gazete bunu, Samsung’un üç yıl aradan sonra Galaxy S serisinin tüm modellerinde yeni panele geçmesi olarak yorumluyor.

Galaxy S27’ye ilişkin bu bilgilerin tümü sızıntılara ve sektör kaynaklı raporlara dayanıyor. Bu nedenle kesinleşmiş bilgiler olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.