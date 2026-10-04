Oppo Find X10’un Avrupa fiyatı sızdı: Yüzde 60’a varan zam iddiası

Oppo’nun yeni amiral gemisi telefonları Find X10 ve Find X10 Pro Max için Avrupa fiyatları sızdırıldı. Yeni bir rapora göre Find X10, 256 GB depolamayla 1.399 euro, 512 GB depolamayla 1.599 euro olacak. Find X10 Pro Max’in ise yalnızca 512 GB sürümüyle ve 1.799 euroya satışa sunulacağı öne sürülüyor.

Bu rakamlar Oppo tarafından açıklanmış değil. Şimdilik yalnızca bir söylenti.

ÖNCEKİ NESLE GÖRE FARK NE KADAR?

Geçen yıl Find X9 Avrupa’da 999 euroya, Find X9 Pro ise 1.299 euroya satışa sunulmuştu. İki modelde de 512 GB depolama vardı.

Model Depolama İddia edilen Avrupa fiyatı Geçen yılki model ve fiyatı Oppo Find X10 256 GB 1.399 euro – Oppo Find X10 512 GB 1.599 euro Find X9: 999 euro Oppo Find X10 Pro Max 512 GB 1.799 euro Find X9 Pro: 1.299 euro

Find X10, Find X9’un devamı sayılıp aynı depolama kapasitesi karşılaştırıldığında, iddia edilen fiyat yaklaşık yüzde 60’lık bir artış anlamına geliyor. Find X10 Pro Max ile Find X9 Pro arasındaki fark ise yaklaşık yüzde 38.

İKİNCİ SIZINTIDA FİND X10 İÇİN 1.499 EURO DENİYOR

Fiyat konusunda tek bir rakam yok. Android Authority, Fransız fırsat sitesi Dealabs’a dayandırdığı haberinde Find X10’un 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı sürümü için 1.499 euro, Find X10 Pro Max için 1.799 euro fiyat aktarıyor. Pro Max’in fiyatı iki sızıntıda da aynı; Find X10’un 512 GB sürümünde ise 100 euroluk fark var.

1.499 euro doğru çıkarsa Find X10, geçen yıl 999 euroya satılan Find X9’dan 500 euro, yani yaklaşık yüzde 50 daha pahalı olacak.

FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?

Sızıntıyı aktaran habere göre fiyat artışları bugünlerde mobil dünyanın genel eğilimi. Gerekçe olarak, yapay zekâ veri merkezlerinin talebi nedeniyle bellek ve depolama çiplerinin birkaç yıl öncesine göre kat kat pahalanması gösteriliyor.

AVRUPA SÜRÜMLERİNDE PİL DAHA KÜÇÜK OLABİLİR

Android Authority’nin haberine göre Find X10’un Avrupa’da satılacak iki modelinde de 7.150 mAh pil bulunacak. Çin’de satılan sürümlerde ise pil kapasitesi 8.000 mAh.

TELEFONLAR NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Oppo’nun yeni telefonlarını Avrupa’da tam olarak ne zaman satışa sunacağı henüz belli değil. Şirket, Birleşik Krallık’ta telefonun ayrıntıları açıklanmadan yapılan “kör” ön siparişleri almaya başladı. Bu ön siparişler çeşitli avantajlar ve indirimlerle birlikte sunuluyor.

Sızıntılar 21 Ekim’i işaret ediyor. Android Authority, telefonların Avrupa’ya bu tarihte geleceğini yazıyor. Tech Advisor da Oppo’nun Birleşik Krallık’taki ön sipariş kampanyasının koşullarında bitiş tarihinin 21 Ekim 2026 olarak geçtiğine dikkat çekerek serinin o gün satışa çıkmasını bekliyor. Bu tarih resmi bir duyuruya değil, kampanya koşullarına dayanıyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Sızıntılarda Türkiye fiyatına ilişkin bir bilgi yer almıyor. Önceki neslin Türkiye fiyatı ise biliniyor. Buna göre Find X9 Pro, Türkiye’de 12 Aralık 2025’te 16 GB + 512 GB sürümüyle 89.999 TL’den satışa sunulmuştu.

Sızdırılan Avrupa fiyatlarının doğru olup olmadığı ise Oppo’nun resmi açıklamasıyla netleşecek.