Antalya'da eş değiştirme partisini polis bastı: 6 gözaltı

'Swinger' (eş değiştirme) operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 5 kadın ise kurtarıldı.

'Swinger' operasyonu kapsamında, 2 ay süren takibin ardından yeterince delil toplayan ekipler, Antalya merkez ile Alanya ve Manavgat ilçelerindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı.