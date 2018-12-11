Antalya'da eş değiştirme partisini polis bastı: 6 gözaltı

'Swinger' (eş değiştirme) operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 5 kadın ise kurtarıldı.
Eş zamanlı baskın
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinden bağlantı kurup, fuhuş yapan grubu takibe aldı.
'Swinger' operasyonu kapsamında, 2 ay süren takibin ardından yeterince delil toplayan ekipler, Antalya merkez ile Alanya ve Manavgat ilçelerindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyonlarda 6 erkek şüpheli, gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 5 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, cinsel ürünler ve uyarıcı hap ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada mağdur sıfatıyla ifadesi alınan kadınlar, serbest bırakılırken, 6 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)
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