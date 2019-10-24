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Antalya'da eşinin sevgilisini vuran adam adliyeye sevk edildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 24.10.2019 14:26 | Son Güncelleme

Antalya Kepez'de eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'yi cadde ortasında göğsünden vurarak ağır yaralayan Yusuf A., adliyeye sevk edildi. Yusuf A., olayın nedenini soran gazetecilere, "Abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim." dedi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf A., eşi G.A.'nın kullandığı otomobille, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'nin otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen Yusuf A., direksiyondaki Nafiz G.'ye tabancayla 3 el ateş etti. Yusuf A., daha sonra yolun karşısına geçerek durakta bir otobüse binip kaçtı.

POLİSE İSMİNİ SÖYLEDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nafiz G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Nafiz G., acil serviste kendisini vuran kişinin Yusuf A. olduğunu söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Yusuf A.'yı Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2210 Sokak'taki bir binanın bodrum katında yakalayıp gözaltına aldı.

'NAMUSUMU TEMİZLEDİM'

Yusuf A., polisteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yusuf A., olayın nedenini soran gazetecilere, "Abi dediğimiz kişiydi. Namusumu temizledim" dedi.

Diğer yandan hastanede tedavisi süren Nafiz G.'nin, göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralandığı, durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kepez silahlı saldırı

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