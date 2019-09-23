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Antalya'da hareket halindeki aracın camına mermi isabet etti!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 23.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Antalya’da nereden geldiği belli olmayan serseri kurşun, kadın sağlık personelinin kullandığı otomobilin ön camına isabet etti. Sesi duyup önce bir araca çarptığını sanan kadın, ardından aracındaki deliği görünce büyük korku yaşadı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi 2094 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesini ziyaret etmek için 07 ALL 879 plakalı otomobiliyle yola çıkan sağlık personeli Esra Uludağ (34), tam aracını park edeceği sırada bir ses duydu.

DELİK VE ÇATLAKLARI FARK EDİNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İlk başta başka bir araca çarptığını sanan Uludağ, otomobilinin ön camındaki delik ve çatlakları fark edince neye uğradığını şaşırdı. Sürücü Uludağ’ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre deliğin kurşun yüzünden olduğu değerlendirildi.

EKİPLER BOŞ KOVAN ARADI

Olay yeri inceleme ekipleri aracın dış ön konsolunda uzun süre boş kovan aradı.Genç kadının yaşadığı korku yüzünden okunurken, ekipler cam ve çevresinde boş kovana rastlayamadı. Ön konsolda olduğu düşünülen boş kovanın bulunması için araç sanayiye götürüldü.

Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.

Kaynak:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya mermi

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