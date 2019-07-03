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Antalya'da hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

recepdemircan recepdemircan
YAŞAM  | 03.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

Antalya'ya tatil için gelen biri kadın, 3 İranlı iki iş yerinden 'tırnakçılık' yöntemiyle 3 bin 100 lira çaldı. Polisin operasyonu sonucunda yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya'da hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'nde meydana geldi. Hediyelik eşya satan bir mağazadan 'tırnakçılık' yöntemiyle 2 bin lira çalan İran vatandaşı 1'i kadın 3 kişi kaçtı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, bu kez de Kazım Özalp Caddesi'nde ayakkabı satan bir iş yerinde buna benzer bir hırsızlık olayı yaşandı. Buradan da aynı yöntemle 1100 lira çaldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler, şüphelilerin İranlı Z.H., S.R. ve S.A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Tatil için geldikleri belirtilen İranlı 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya hırsızlık tırnakçılık Muratpaşa

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