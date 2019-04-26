Antalya'da iğrenç olay! Üvey kızına cinsel istismarda bulundu

Finlandiya'da yaşayan Emre A., Fin eşi Elisabeth A. (36) ve eşinin kızı P.P. ile tatil için Alanya'ya geldi. Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otelde konaklayan Emre A., iddiaya göre dün gece alkol aldı. Saat 03.00 sıralarında da üvey kızı P.P.'ye cinsel istismarda bulundu.

P.P.'nin durumu anlatması üzerine anne Elisabeth A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Emre A.'yı kaldığı otelde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre A., sulh ceza hakimliğince 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

(DHA)

