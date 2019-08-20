Antalya'da kasasına kaynak yapılan kamyon alev aldı

Manavgat Hatipler Mahallesi Yeni Mahalle mevkinde yol kenarında park halinde bulunan kamyonda yangın çıktı. Mehmet Çelik’e ait kamyonun, kaynak işlemi yapıldığı sırada kamyonun kasasında bulunan plastik meyve kasaları ısınma sonucu yanmaya başladı. Kamyonun yanında bulunan vatandaşlar hortumla yangına müdahale ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler de kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu.

Kamyonun kasasında bulunan boş plastik meyve kasaları kısa sürede yangının büyümesine neden olurken, itfaiye ekipleri yangın kamyonun ön kısmına ulaşmadan söndürmeyi başardı. Yangında kamyonun kasasında bulunan plastik kasalar ve kasanın ahşap bölümleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ön kısmında ve motor bölümünde herhangi bir zararın olmadığı gözlendi.

(İHA)



