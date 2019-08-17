Antalya'da kaza! Ticari araç ve otomobil çarpıştı

Kazada yaralanan A.A.’nın hasta olduğu ve eşiyle birlikte hastaneye giderken kazanın meydana geldiği bildirildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bayır Mezarlığı istikametine gitmekte olan M.Ö'nün kullandığı ticari araç, sokaktan caddeye çıkmakta olan A.A'nın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan ve trafik levhalarını yıkan otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. A.A. 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. A.A.’nın hasta olduğu ve eşiyle birlikte hastaneye giderken kaza yaptıkları bildirildi.

(İHA)

