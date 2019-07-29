Mynet Trend

Antalya'da mavi ve yeşilin buluştuğu nokta: Düden Şelalesi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 29.07.2019 07:54 | Son Güncelleme

Antalya'da, mavi ve yeşilin buluştuğu, doğal güzelliğiyle büyüleyen ve yazın da soğuk suyuyla serinleten Düden Şelalesi'ne ziyaretçi sayısında yüzde 30 artış yaşandı.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-05 21:05:00
Antalya
2019-08-05 22:20:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-08-12 19:25:00
İstanbul
2019-08-12 20:55:00
522.64 TL
SATIN AL

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Kepez ilçesindeki şelale, doğal güzelliğiyle yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da gözdesi.

Serinlemek, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği şelaledeki, mağara da ilgi görüyor. Mavi ve yeşilin birleştiği Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğrafı çektiriyor, ırmağın kenarında oturup eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Geçen yıl 400 bin kişinin ziyaret ettiği şelaleyi, yılın yedi ayında yüzde 40'ını yabancı turistlerin oluşturduğu 350 bin kişi gezdi. Şelaleyi, yıl sonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

'DÜDEN ŞELALESİ TURİSTLERİN DE GÖZDESİ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan Borak Düden Şelalesi'nin turistlerin de gözdesi olduğunu söyledi.

Kırkgözler ve Pınarbaşı kaynaklarının birleşmesiyle oluşan Düden Şelalesi'nin, Muratpaşa ilçesindeki Lara bölgesinden Akdeniz'e döküldüğünü ifade eden Borak, doğa harikası bir güzellik olduğunu belirtti.

Şelaleyi geçen yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Borak, "Bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 30'un üzerine çıktı. Şu ana kadar ziyaretçi sayısı 350 bin civarında. Yıl sonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Her ülkeden ziyaretçi var ancak özellikle Rusya, Ukrayna ve Arap ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor." dedi.

Şelalede, yaz aylarında sıcaktan bunalanların serinleme imkanı bulduğuna değinen Borak, Türkiye'de hem mağara hem şelalenin aynı yerde bulunduğu nadir doğal merkezlerden biri olduğuna işaret etti.

'MANZARAYI İZLEMEK GÜZEL'

Düden Şelalesi'ni ziyaret eden Rus turist Anna Paslavo, ilk kez geldiği şelaleye hayran kaldığını, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunduğunu bildirdi.

Herkesin şelaleyi görmesini isteyen Paslavo, "Harika bir yer, doğasına bayıldım. Manzarayı izlemek güzel." diye konuştu.

Almanya'dan eşiyle balayı için gelen gelen Barış Koca da kentin güzelliklerini keşfetmek istediklerini söyledi.

Şelalede hediyelik eşya satan Yasin Çakmak, bu yıl Rus ve Arap ve turistlerin yoğun olduğunu, satışlarının iyi gittiğini ifade etti. (AA)

Düden Şelalesi'ne ziyaretçi ilgisi

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da haftasonu yoğunluğu

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

Muhteşem alanlarıyla insanı büyüleyen şehir Paris’te görülecek yerler

Büyüleyen şehir Paris’te görülecek yerler

Masalları andıran atmosferi ile mutlaka görülmesi gereken Ihlara Vadisi

Masalları andırıyor! Mutlaka görmelisiniz...

Tarihi konakları ve zengin coğrafyasıyla Kastamonu’da gezilecek yerler

Kastamonu’da gezilecek yerler!

Fındık bahçeleri arasındaki saklı güzellik: Ayvacık

Yeşilin her tonunu barındırıyor! Turistlerin ilgisini çekiyor

Eskidikçe güzelleşen yapı 'Hapan kahvesi'

70 yıl önce yapıldı! Herkesin ilgisini çekiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.