Antalya'da mavi ve yeşilin buluştuğu nokta: Düden Şelalesi

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Kepez ilçesindeki şelale, doğal güzelliğiyle yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da gözdesi.

Serinlemek, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği şelaledeki, mağara da ilgi görüyor. Mavi ve yeşilin birleştiği Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğrafı çektiriyor, ırmağın kenarında oturup eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Geçen yıl 400 bin kişinin ziyaret ettiği şelaleyi, yılın yedi ayında yüzde 40'ını yabancı turistlerin oluşturduğu 350 bin kişi gezdi. Şelaleyi, yıl sonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

'DÜDEN ŞELALESİ TURİSTLERİN DE GÖZDESİ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan Borak Düden Şelalesi'nin turistlerin de gözdesi olduğunu söyledi.

Kırkgözler ve Pınarbaşı kaynaklarının birleşmesiyle oluşan Düden Şelalesi'nin, Muratpaşa ilçesindeki Lara bölgesinden Akdeniz'e döküldüğünü ifade eden Borak, doğa harikası bir güzellik olduğunu belirtti.